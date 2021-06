Gasol: "Mi objetivo era volver y poder retirarme disfrutando de este deporte"

El pívot del Barça Pau Gasol dijo este miércoles que ha "conseguido" el objetivo que se había marcado durante los dos años que estuvo lesionado: "Volver a las pistas y poder retirarme disfrutando de este deporte en el que me he entregado y disfrutado tanto hasta el día de hoy". El jugador azulgrana no ha afirmado aún categóricamente que el segundo partido de la final ante el Real Madrid fue su último partido con el Barça tras conquistar su tercera Liga Endesa con un gran triunfo (92-73), pero todo parece indicar que los Juegos Olímpicos de Tokio serán su último torneo.

En una entrevista a la Liga ACB, Gasol dijo que en el futuro lo veremos "disfrutar de cualquier cosa" que haga, "intentando aportar cosas especiales a cualquier proyecto" y estando cerca de su familia, "intentado ser padre, que es algo maravilloso y que te hace ver a los casi 41 años las cosas de forma distinta". Gasol se mostró "muy contento" de vivir, "a esas alturas de la película", este momento "tan especial" en el Barça y en Barcelona, 20 años después de su partida a la NBA para triunfar en la mejor Liga del mundo.

El jugador reconoció que se emocionó cuando el capitán del Barça, Pierre Oriola, le pidió que fuera él quien levantara la copa tras ganar la Liga Endesa. "Le dije que no, que era su momento, y ante la insistencia le dije que, si quería, la levantábamos juntos y estaba ahí con él", relató el jugador de Sant Boi de Llobregat. Finalmente quiso mostrar Gasol su agradecimiento al directo general de la sección, su amigo Juan Carlos Navarro, por su "gestión" para que volviera al Barça. También al técnico, Sarunas Jasikevicius, por "la paciencia y la oportunidad" que le dio cuando el equipo pasaba "por un buen momento".