El granadino Carlos Rodríguez se exhibe para proclamarse campeón de España

"Lo había intentado desde categorías inferiores y no había podido ser, así que esto es increible", señalaba, todavía exultante, el corredor de sólo 21 años y natural de Almuñécar

El joven granadino Carlos Rodríguez Cano (Ineos), de 21 años, se ha impuesto en la prueba en línea del Campeonato de España tras exhibirse en solitario en los últimos kilómetros de un recorrido por Mallorca de 186,1 kms. con salida en Cala Millor, llegada a Palma y cuatro subidas al Coll de Sa Creu en la segunda mitad de la carrera que decidieron el ganador.

Rodríguez sentenció la prueba con un ataque a 14,9 kms. de meta que descabalgó a otro de los protagonistas de la jornada, el también joven Juan Ayuso (19, UAE), y dejó por detrás para jugarse la plata al conquense Jesús Herrada (Cofidis) y al guipuzcoano Alex Aranburu (Movistar). Al final, tras el oro de Rodríguez, Herrada y Aranburu entraron por ese orden en la meta, el castellano se llevó la plata y el vasco el bronce, a 51 segundos del de Almuñécar. Ayuso fue cuarto encabezando, por delante de Roger Adrià (Kern Phama) un quinteto perseguidor que se formó por detrás, a 2.04 del vencedor.

Sin la presencia del eterno Alejandro Valverde ni buena parte de las otras grandes estrellas de los últimos tiempos del ciclismo español, Enric Mas, Mikel Landa, Pello Bilbao, Luisle Sánchez entre otros, la carrera era para los jóvenes talentos que vienen pidiendo paso y que ya avanzaron su poderío en la crono del viernes. La carrera empezó a definirse a 35 kms. de meta con un ataque de Rodríguez y Ayuso justo finalizando la penúltima subida al Coll de Sa Creu al que se unió Adrià y un poco más tarde el pequeño de los Herrada y Aranburu.

Parecía todo decidido en favor del quinteto, pero por detrás se fue formando un grupo numeroso que, aunque sin parecer capaz de enlazar en el penúltimo paso por meta, a 21,2 kms. y cediendo 35 segundos, cazó poco más tarde para que se ampliase a una decena el número de corredores en cabeza. Pero estaba claro que los más fuertes eran los del quinteto y un arreón de Ayuso dejó por delante a los cuatro que iban a jugarse las medallas. Aunque el que se quedó sin ella fue el propio barcelonés residente en Jávea, que fue el primero en quedarse cuando atacó el andaluz, que también se deshizo de Herrada, quien pareció tener problemas con la bici durante la carreta, y Aranburu.

Tras el último de los cuatros pasos por la cima del Coll de Sa Creu (6 kms. al 5 por ciento de desnivel y tramos por encima del 10 por ciento), Rodríguez no hizo otra cosa que seguir ampliando diferencias hasta ganar con 51 segundos de diferencia sobre sus dos acompañantes en el podio y 2.04 sobre un quinteto encabezado por Ayuso y Roger Adriá en una clasificación que pocas veces reflejará con tanta fidelidad los merecimientos en carrera.

Abrió las hostilidades en la carrera otro joven, Iván Romeo, con una primera escapada en el km. 18 junto a Brustenga y Joan Martí Bennassar. El trío no dudó, estuvo muchos kilómetros escapados con hasta 5 minutos y medio de ventaja sobre un pelotón y llegó por delante al circuito final de 22 kms. con las cuatros subidas al Coll de Sa Creu. Ahí cedieron Brustenga y Bennassar, pero continuó su aventura Romeo, que aguantó escapado hasta la segunda subida al alto, donde fue cazado a 58 kms. del final. Circunstancia que aprovechó para atacar Oscar Sevilla acompañado por Jorge Arcas.

Una caída de Ion Izagirre, que no impidió continuar al guipuzcoano, un pinchazo de Rubén Fernández y un ataque posterior de José Manuel Díaz animaron los kilómetros previos al momento en el que empezó a decidirse la carrera, a 35 kms. de meta, con la aparición de las nuevas jóvenes figuras del pelotón nacional. Que anunciaron nuevos y buenos tiempos.

Un sueño cumplido para Carlos Rodríguez

El granadino Carlos Rodríguez Cano (Ineos), campeón de España en línea este domingo en Mallorca sucediendo a su compañero de equipo Omar Fraile, se mostró "muy contento" de haber logrado un título que había buscado "en categorías inferiores" y que no había podido lograr.

"Es algo increíble, llevo luchando por esto desde categorías inferiores y no había sido posible y ¡por fin! conseguirlo en categoría elite es algo muy especial. Llevar la bandera de tu país durante un año es algo muy bonito y algo que a todos los ciclistas nos gustaría", dijo el de Almuñécar tras la carrera.

"Es un orgullo y estoy muy agradecido al equipo, que siempre me ha apoyado en todo. Entrenador, director, masajista... no sólo ahora, sino todo el año. Esto es para ellos por hacerlo posible y también para mi familia: mis padres, mi hermana y todos los familiares, por estar pendientes siempre de mí y cuidándome", añadió, en declaraciones distribuidas por la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

En cuanto a la carrera, Rodríguez ha apuntado que se ha disputado "con bastante calor y un ritmo alto" y que lo que ha buscado ha sido "aprovechar cualquier oportunidad" que se le presentase para atacar, ya que, con dos corredores solo, el Ineos no podía controlarla: "Como estábamos Omar y yo solos era difícil controlarla y teníamos que aprovechar cualquier oportunidad. A falta de dos vueltas he visto que se estaba endureciendo la carrera y al ver una oportunidad he intentado comprobar como estaban los rivales".

"Nos hemos ido cinco corredores y, aunque nos han cazado en la última subida, he podido hacer un contraataque e irme en solitario.Y luego ya ha sido hacer 'una contrarreloj' hasta meta y que fuera lo que tuviera que ser", explicó los momentos claves. "He podido proclamarme campeón y estoy muy contento de que haya funcionado. A veces sale, a veces no y hoy he tenido suerte", resumió con felicidad Carlos Rodríguez.