Mucho más que una cinta para hacer cardio en casa

Plegable, cómoda y con altavoz incorporado y mando a distancia; así es la Mobvoi Home Treadmill

Mobvoi es un fabricante chino que en los últimos años ha destacado especialmente por la fabricación de smartwatch; una línea de productos que tiene su buque insignia en el TicWatch, que ya va por su versión TicWatch Pro 3 Ultra.

Más desconocida, en cambio, es en el ámbito del fitness doméstico, tan de moda en nuestros días como consecuencia de la pandemia. De ahí que hoy hablemos de su Mobvoi Home Treadmill. O lo que es lo mismo, una cinta de correr plegable que intenta revolucionar en su segmento y que, tal y como hemos podido comprobar en primera persona, dispone de varios detalles para intentar conseguirlo.

Lo primero que llama la atención cuando usamos la Mobvoi Home Treadmill es su diseño plegable sin inclinación, por lo que cabe debajo de la cama o, incluso, de algún sofá. Eso sí, pesa lo suyo. Algo menos de 40 kilos, por lo que es muy útil valerse de las dos ruedecitas que trae en uno de sus extremos para poder desplazarla.

La Mobvoi Home Treadmill viene en una enorme caja de cartón perfectamente embalada que, como bien hemos comentado con anterioridad, pesa lo suyo. La instalación es muy sencilla, pues prácticamente no requiere instalación. La Mobvoi Home Treadmill es una cinta de correr plegable y, como tal, viene plegada. Por ello, sólo tendrás que utilizar la manera de seguridad para subir sus brazos y poder comenzar a utilizarla. Plegada también puedes usarla, pero no te permite correr. Por seguridad, la velocidad sólo subirá hasta un potencia acorde a caminar.



La Mobvoi Home Treadmill apenas requiere instalación

Como dato reseñable, entre los utensilios que trae la Mobvoi Home Treadmill, vienen dos soportes que hay que atornillar al brazo superior. Mi consejo es que no lo hagáis, pues sin ellos se puede utilizar igual y así podréis plegarla y guardarla si vuestra casa es algo pequeña o no tenéis una zona donde podáis dejarla montada constantemente. Los de Mobvoi, además, han pensado en todo, por lo que la zona donde van atornillados esos brazos vienen con un embellecedor para esconder los orificios de los tornillos, por si optas por esa opción. ¡Siempre pensando en la estética!



Destacar, también, que la Mobvoi Home Treadmill viene con toda la tornillería y llaves que necesitas para montarla, así como un par de botes de aceite para su correcto mantenimiento. Junto a ello, un cordón rojo imantado que hace las veces de botón de seguridad. A la hora de correr debes enganchártelo a la ropa con una pinza para que la máquina se detenga sola si tienes algún percance que te impida mantener la marcha.

Mobvoi Home Treadmill, una cinta para correr en casa con altavoz y mando a distancia

En el apartado estético, la cinta de correr destaca por unos plásticos brillantes y muy correctos. Un acabado que da sensación premium, acorde al precio de la misma. En el panel superior, unos les que marcan la velocidad, aunque no son táctiles. Y eso sí es algo que yo he echado de menos. Poder marcar la velocidad de manera directa, pulsando el botón. Para ello, la Mobvoi Home Treadmill trae a su derecha dos botones con los que subir y bajar la velocidad, siendo su máximo 12 km/hora. Una velocidad más que apropiada para una máquina de esta índole. Para los más profesionales, quizá, se les quede algo corta. Destacar, también, el mando a distancia que trae consigo, lo que facilita aún más el tema de las velocidades.

Llama notablemente la atención, también, el panel informativo en la zona baja de la cinta, donde podemos ver el tiempo, los kilómetros recorridos y las kilocalorías consumidas. No se hace incómodo a la vista, pero resulta raro. Pues habitualmente este tipo de información está en el frontal de las cintas, junto a la velocidad. Y es que a su favor, eso sí, la cinta de correr de Mobvoi dispone de una base en la que colocar el móvil y poder disfrutar de algún vídeo, serie o película mientras corres. Eso, o un plan de entrenamiento específico que te vaya marcando el ritmo. ¡Están en todo!

Destaca también el altavoz incorporado en la parte baja. Puedes conectarlo vía bluetooth con tu smartphone, aunque quizá es más aconsejable utilizar unos auriculares con la misma tecnología. Aunque la cinta no hace demasiado ruido, si quieres darte caña y le das a máxima potencia es complicado escuchar con perfección los diálogos de algunas series o películas mediante este altavoz incorporado.

Como tónica negativa, por ponerle algún pero a la cinta, es que en ocasiones se te queda algo corta. Su superficie es de 40cm x 100 cm; suficiente, pero la de los gimnasios son bastante más amplias y si estás acostumbrado a correr en ellas se nota. Especialmente las primeras veces, hasta que te hace a la superficie. Recordar, también, que no tiene inclinación y que no dispone de una aplicación específica que monitorice la actividad o el entrenamiento. Nada que no pueda arreglar una buena app en el móvil, todo sea dicho.

Las dimensiones de la cinta son de 12'45 de largo, por 68'6 de ancho y 106'7 centímetros de alto. No es demasiado grande, pero abierta abulta. De ahí que sea muy interesante el poder plegarla y poder guardarla debajo de algún mueble o en vertical, con cuidado, detrás de alguna puerta.

Como conclusión, la Mobvoi Home Treadmill es una propuesta muy interesante de la marca china para hacer cardio en casa. Con un precio ajustado en comparación con otras propuestas de la competencia, es una muy buena opción para aquellas personas que no tengan tiempo u opción de ir al gimnasio y prefieran moldear su figura en casa.