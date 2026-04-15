Coria del Río se prepara para acoger una nueva jornada de Orientación

Una nueva jornada de Orientación tendrá lugar en la provincia sevillana, una disciplina importante para adquirir el desparpajo necesario para las labores en terrenos naturales

Sevilla es una de esas tierras que muestra, a las mil maravillas, todo lo bueno que tiene el deporte. Muchos son los aspectos que hacen que sean que esto sea especial para poder practicar las distintas disciplinas, con muchos espacios disponibles para ello. Esto no es algo baladí, ya que esto permite que muchas sean las disciplinas que se puedan practicar, permitiendo a los amantes de la actividad física el poder variar y disfrutar de todo lo que rodea al deporte. También es importante centrarse en los más pequeños, por lo que la Diputación de Sevilla coge ese guante para promover importantes jornadas tanto para los adultos como para los más pequeños.

Uno de los circuitos que más gusta en la provincia sevillana es el de Orientación. Circuito con carácter promocional que permite dotar a sus participantes de la formación básica en las técnicas necesarias de identificación y significado de los símbolos en mapas, utilización de la brújula, comprensión de las distintas escalas, colores y visibilidad sobre el terreno y, en definitiva, todo aquello necesario para orientarse en el medio natural.

En este caso, será el próximo 18 de abril el día elegido para que se celebra la tercera jornada del Circuito Provincial de Orientación. Este se hará en el espacio natural de La Atalaya, en Coria del Río. Todo esto se hará con un objetivo, y ese es el que todas las personas, con o sin experiencia, sevillanos o foráneos, que conozcan o quieran descubrir el deporte de Orientación, en la modalidad a pie en campo, de media distancia, que se desarrollará en precioso paraje boscoso del Pinar de La Atalaya, donde no se disputaba una prueba de estas características desde 2019.

Cabe recordar que se permiten hasta dos formatos de competición, siendo una de ellas la Abierta. Esta estará cronometrada, pero no será competitiva. Permite la participación en las diferentes categorías tanto en solitario como acompañados o en grupo. También está el formato de Promoción, que dirigido a deportistas de hasta 20 años de edad federados y no federados, en competición individual, cuyos técnicos responsables o tutores consideren que cumplen con el nivel físico y técnico mínimo imprescindible, para completar el recorrido dentro del tiempo establecido para la prueba. Esta última sí estará cronometrada y se incluirá en el ranking del Circuito Provincial de Orientación 2026.

Ya queda menos para poder disfrutar de toda la emoción que trae una nueva jornada de este circuito, que sirve para dar las claves necesarias para la búsqueda en el campo.