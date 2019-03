Dominik Paris y Mikaela Shiffrin ganan el Globo de Cristal en supergigante

El italiano Dominik Paris y la norteamericana Mikaela Shiffrin conquistaron el Globo de Cristal en supergigante en las finales de la Copa del Mundo que se disputan en Grandvalira. El italiano se proclamó campeón del mundo cruzando la meta del supergigante en primera posicion con un tiempo de 1'20"42. Llegaba como líder de la clasificación general y como único rival tenia al austríaco Vincent Kreichmayr, pero el máximo rival de Paris finalizo en tercera posición a 0"44 del de Merano.



El podio de la Copa del Mundo lo completó el suizo Mauro Caviezel, que fue segundo de la prueba de esta mañana. Para conseguir esta tercera posición, Caviezel superó al noruego Aleksander Aamodt Kilde.

En categoría femenina, Mikaela Shiffrin continúa conquistando títulos y el Globo de Cristal de supergigante después de acabar cuarta en la pista Àliga con un tiempo de 1'24"35. La norteamericana hizó el mismo tiempo que la austríaca Nicole Schmidhofer, campeona del Globo de Cristal en descenso ayer, que acabó tercera de la general. "El objetivo que tenía era acabar y no me importaba la posición, pero me ha tocado ser agresiva en la parte técnica porque he perdido velocidad y ahora mismo estoy flipando con todo lo que ha pasado", comentó Mikaela Shiffrin, que sólo necesitaba 36 puntos para levantar un nuevo Globo de Cristal.

La ganadora de la prueba de supergigante en las finales de la Copa del Mundo fue la alemana Viktoria Rebensburg, que realizó un registro de 1'23"91. En el podio de la prueba la acompañó Tamara Trippler y Federica Brignone.