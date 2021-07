Ortega: "Ser entrenador del Barça es un reto personal y profesional para mí"

Barcelona, 25 jul (EFE).- El nuevo entrenador del Barça de balonmano, Antonio Carlos Ortega, fichado para las tres próximas temporadas, ha reconocido este domingo en declaraciones a los medios del club que, para él, "entrenar al Barça es un reto personal y profesional".



"Entrenar al Barça es un reto personal y profesional; y es también el mayor al que se puede aspirar, como es dirigir al equipo más grande del mundo a nivel de balonmano y lo afronto con la máxima ilusión y absoluta responsabilidad", afirmó.



El pasado día 14 cumplió 50 años y vuelve al club después de dieciséis años. "Yo soy de Málaga y me considero de allí, pero siempre he tenido a Barcelona como mi segunda casa", apuntó.



"Pasé once temporadas magnificas en el equipo (1994-2005) y recuerdo esta etapa con mucho cariño. Fueron unos años maravillosos en los que me formé aún más como persona y como jugador. Fueron unos años muy exitosos a nivel de títulos y siempre he sentido este club como mío; ahora tengo la suerte de poder volver aquí", apuntó.



Como jugador sólo tuvo dos clubes en toda su carrera. Maristas Málaga (1990-1994) y Barça (1994-2005). Después del Barça, en el que se retiró con 33 años, a causa de una lesión en la rodilla, debutó como entrenador en el Antequera, pasando al Veszprém húngaro, entrenó a la Selección de Japón, al Kolding danés, y al Hannover Burgdorf alemán, equipo en el que estuvo las cuatro últimas temporadas.



"Por supuesto que se le puede decir que no al Barça, pero sabiendo que pierdes un reto profesional espectacular. Yo sé que el cambio es grande, estaba muy cómodo en Hannover, pero hay que ser realista ya que luchar por títulos allí era un poco utópico", dijo.



Aún así, en tres años consecutivos metió al equipo en la Final Four de la Copa de Alemania y llegó a la Final (en 2018); un hecho histórico ya que nunca antes lo había conseguido.



En febrero de este año había renovado por dos años más con el Hannover y al respecto manifestó: "siempre dije que sólo me movería de Hannover con una oferta de un proyecto deportivo realmente interesante y, por supuesto el del Barça lo es".



"Recuerdo que se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que se había cerrado un acuerdo con el entonces entrenador, Xavi Pascual, que no iba a seguir y que la primera opción para su relevo era yo", concretó.



"Se lo comunique a mi club. Les dije que para mí era una oportunidad única y si bien me sentía muy comprometido con ellos y que había formado el equipo, quería hacer todo lo posible por salir; y tenía un cláusula para hacerlo", añadió.



"En el Barça puedes aspirar a todo y ganarlo todo como así se ha hecho. Todo el mundo quiere estar en el Barça y yo soy un competidor nato. Lo fui como jugador y me lo considero como entrenador", indicó Ortega.



El nuevo técnico es consciente de que entrenar al Barça conlleva una gran presión. "Aunque la presión me la pongo yo mismo y el primero que se exige soy yo mismo. Es indudable que en el Barça hay una presión tremenda por ganar y eso lo sabe cualquier entrenador; es algo que todos tenemos que soportar y llevarla lo mejor posible", comentó.



A mediados de agosto, cuando retornen los trece internacionales que están en los Juegos de Tokio, empezará su tarea al frente del equipo.



"Hay mucho trabajo por hacer, llego nuevo al vestuario de un equipo que ha tenido el mismo entrenador durante doce temporadas y tengo que hacer una dura labor para que la gente confíe en mi forma de trabajar y en el 'staff' técnico", explicó.



Su ayudante y segundo técnico será el ex meta azulgrana Tomas Svensson, con experiencia en la Bundesliga y que será también entrenador de porteros. "Me gustaría que el equipo pudiese jugar como lo ha hecho hasta ahora, aportando algunas cosas nuevas, pero no cambiar mucho, porque se han hecho las cosas bien hasta ahora", concretó.



"Estoy seguro que todo esto va a salir bien. Mi sueño es el título al que todo el mundo aspira: la Liga de Campeones,-gano seis como jugador en el Barça- por la dificultad para ganarla y la repercusión que tiene", concluyó.