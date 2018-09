Campbell: "No pude responder a la confianza por las lesiones, pero siempre seré bético"

El costarricense Joel Campbell fue el fichaje estrella del Frosinone Calcio en el último mercado y afronta su nueva aventura en Italia con ganas de "ser protagonista" en la Serie A, una liga que considera como "una de las mejores del mundo".

Campbell (San José, 26 de junio 1992) aseguró que no dudó en aceptar la propuesta del Frosinone y que está decidido a "tomar responsabilidades" y convertirse en un jugador clave de su nuevo equipo, en una entrevista con EFE en el centro deportivo del club italiano.

En una larga conversación, el delantero tico repasó su adiós al Arsenal inglés, habló de su profundo vínculo con el Real Betis, de la admiración por su ídolo, el brasileño Ronaldo Nazario, o del orgullo que siente cada vez que se enfunda la camiseta de la selección de Costa Rica.

- Usted llegó al Frosinone como fichaje estrella del último mercado. ¿Cómo nació esta oportunidad?

- Todo nació en los últimos días de mercado, ya mi tiempo en el Arsenal estaba terminado, entonces tenía que buscar una nueva experiencia y salió esta oportunidad en el Frosinone para la Serie A. Para mí es un gran paso, una ilusión. Llevo un mes aquí en Italia, es mi octava temporada en Europa. Estoy muy feliz por estar en el Frosinone.

- ¿Qué objetivos tiene para esta temporada?

- El objetivo es disfrutar de esta liga, del equipo, quiero hacer las cosas bien, ser un jugador importante. Para mí es importante tomar esta responsabilidad y aportar todas mis cualidades al equipo. Quiero ser protagonista, un jugador clave.

- ¿Cómo se dejó con el Arsenal?

- Lo dejé de la manera más normal, el entrenador nuevo, Unai (Emery), tenía otros planes para mí. Él tenía su equipo, sus jugadores y me dijo de la manera más respetuosa que no contaba conmigo, que lo mejor era que buscara un nuevo equipo, y tomé la decisión del Frosinone.

- ¿Cómo fue su relación con el anterior técnico del Arsenal, el francés Arsene Wenger?

- Siempre fue respetuosa, fue él quien confió en mí para comprarme. No es fácil que el Arsenal compre a un jugador de Costa Rica, él vio en mí algo especial y me dio esta oportunidad por la que siempre le estaré agradecido. Al final, por una u otra razón tomaba decisiones diferentes y seguí disfrutando del fútbol en varios equipos y estoy muy contento con mi carrera.

- Vivió una parte importante de su carrera en el Betis, ¿cómo valora su trayectoria en el equipo bético?

- El Betis es un equipo que quiero mucho, me dio mucha confianza cuando estuve lesionado. Confiaron en mí, me apoyaron siempre. Desgraciadamente no pude responder en el campo a toda la confianza por las diferentes lesiones, pero en los momentos que jugué pude aportar, marcar goles, dar asistencias. Siempre lo llevaré en el corazón, soy un bético más, siempre miro los partidos, para mí es una afición importante, que quiero mucho y respeto mucho. Siempre seré un bético.

- ¿Y su paso por el Villarreal?

- En el Villarreal me fue relativamente bien, jugué de enero a junio. Era una etapa un poco difícil porque llegué después de seis meses de no jugar en el Arsenal y cuando llegué el equipo tenía mucho recorrido, mucha fuerza, entonces al principio me costó un poco ponerme al nivel de los compañeros, pero luego pude tomar protagonismo.

- A sus 26 años ya suma 79 partidos con Costa Rica. ¿Qué representa para usted vestir esa camiseta?

- Para mí la selección representa todo, es mi país, allí está mi familia, mis amigos. No hay camisa más importante que la de la Selección. Para mí es un orgullo representar a Costa Rica, ponerme la camiseta roja para defenderla siempre.

- ¿Cuál es el momento más feliz que vivió con su selección?

- El Mundial de 2014 fue algo impresionante, un sueño poder ganarle a Uruguay, ganarle a Italia, empatar con Inglaterra. Ganamos a Grecia y al final perdimos por penales contra Holanda. Para mí la verdad que fue un Mundial magnífico, disfruté desde el primer día hasta el último. Además se jugó en Brasil, que es la cuna del fútbol.

- Ahora se abrirá un nuevo ciclo. ¿Qué objetivos os habéis dado?

- En el Mundial de Rusia no nos fue de la manera que queríamos, ahora tenemos un nuevo proceso, un nuevo entrenador (Ronald González), nuevos jugadores. La prioridad es a corto plazo tratar de ganar la Copa de Oro y luego ir al Mundial de Catar, que es importante para el país.

- En su carrera jugó en muchos estadios históricos. ¿Hay algún estadio que le da una emoción particular?

- El estadio de mi país, el Nacional. Es un estadio mágico para nosotros porque vivimos muchas alegrías allí. Pero también el del Betis, el del Olympiacos, el del Arsenal. En especial la verdad no tengo un estadio favorito.

- ¿Cuáles eran sus ídolos en su juventud?

- Un jugador que para mí ha sido un ejemplo, una persona en la que siempre me he fijado, ha sido Ronaldo el Fenómeno. Para mí fue uno de los mejores de toda la historia, igual que Ronaldinho.