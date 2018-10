Jokanovic, "tranquilo" antes los rumores de un posible despido

Londres, 25 oct (EFE).- El entrenador del Fulham, Slavisa Jokanovic, dijo este jueves estar "tranquilo" con su situación actual en el club ante los rumores de un posible despido debido a la mala posición en la Premier League.



"Estoy tranquilo, viviendo el presente. He recibido buenas palabras por parte del dueño del club. No pienso en los rumores porque, simplemente, no son verdad. Al final, trato de concentrarme en mi trabajo", explicó el técnico.



El Fulham, ascendido esta temporada de la Championship (Segunda división inglesa), es décimo octavo en la clasificación con 5 puntos, estando encallado en puestos de descenso.



"Sabemos que volver a la Premier cuatro años después no iba a ser un paseo por el parque. No hemos hecho un trabajo suficientemente bueno y debemos demostrar una reacción con esfuerzo, más disciplina y mejorar nuestro fútbol", reflexionó.



"Incluso aunque ganemos el próximo partido, este proceso nunca va a estar terminado porque tenemos que alcanzar nuestros objetivos en mayo. Este es el trabajo que tenemos por delante, 29 partidos. Tenemos que ser valientes y fuertes", agregó el preparador serbio.



Uno de los puntos más débiles del Fulham es la facilidad defensiva que concede, habiendo encajado 25 goles en nueve encuentros.



"Tenemos que ser más sólidos y fuertes. Tenemos que encontrar más disciplina defensiva todos juntos. Podemos hablar de errores individuales porque existen en el fútbol, pero tenemos que mostrar más solidaridad y trabajar todos juntos para ayudar a cada uno", expresó Jokanovic.



El club de Craven Cottage se enfrentará este sábado (14:00 GMT) al Bournemouth.