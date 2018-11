Rubiales: "Lo de Miami es historia pasada"

El posible partido de la liga española en Miami sigue dando de qué hablar. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, se ha reunido junto a los presidentes de Primera y Segunda División para hablar sobre este tema en la sede de La Liga.

El propio Rubiales se ha mostrado muy participativo, asistiendo por primera vez a una Asamblea de La Liga: "Por ley me tienen que invitar y es verdad que la primera vez hubo un pequeño error y no lo hicieron. Será porque es la primera vez que un presidente electo viene". En representación de la RFEF, manifestó su deseo de acudir a todas las reuniones que le sean posibles. "He venido en son de entendimiento para que se llegue a un diálogo correcto", añadió.

Respecto al tema en cuestión, Rubiales le ha restado importacia y ha zanjado el debate: "Lo de Miami para mí es historia pasada no tengo mucho más que decir sobre este asunto". Esto se debe a que "ninguna institución de la que tiene que apoyarlo lo ha apoyado, es un tema del pasado".

Asimismo, respecto a Javier Tebas, presidente de La Liga, ha añadido que "es un momento para estar unidos y respetar las opiniones que sean vertidas con respeto". "Lo que me importa es llevarme bien con los clubes. Aunque luego a nivel personal no haya buena relación a nivel institucional debe haberla por el bien de nuestro fútbol", concluyó.

Con estas declaraciones del presidente Luis Rubiales se frena la controversia generada durante estos últimos meses entre instituciones, clubes, jugadores y aficiones.