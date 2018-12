´El Principito´ Griezmann aún anhela su Balón de Oro

Madrid, 3 dic (EFE).- Antoine Griezmann, 'El Principito' del Atlético de Madrid y del fútbol francés, aún no reina en el balompié mundial, a pesar de su año imponente, de la conquista del Mundial de Rusia con su selección, de los títulos de la Supercopa y la Liga Europa de rojiblanco y de los 36 goles y 15 asistencias en 2018.



Tal trayectoria, incluida la designación como mejor jugador de la final tanto en la cita de Rusia 2018 como en el trofeo continental ganado en Lyon frente al Marsella, no han sido suficientes para su ascenso a la cima individual, superado en la votación del Balón de Oro 2018 por Luka Modric, el ganador, y Cristiano Ronaldo, segundo.



"Puede que la 'Champions' u otra competición sea más importante que una Copa del Mundo. Nosotros no cambiaríamos el Mundial por el Balón de Oro", expresó Griezmann a su llegada a la gala de 'France Football' celebrada esta noche en 'Le Grande Palais' de París.



Un desenlace frustrante para él y para el Atlético, en el que no había ninguna duda, ni de sus compañeros ni de su cuerpo técnico, en que sus méritos han sido indiscutibles para haber logrado una corona que aún se le resiste a él y al club rojiblanco, que jamás en su historia ha contado en sus filas con un vencedor del Balón de Oro.



"Griezmann fue el mejor futbolista la temporada pasada porque ganó la copa del mundo y eso no lo ganan muchos. Además, la Europa League, la Supercopa y salió segundo en una liga en la que están el Real Madrid y el Barcelona", ha reiterado en los últimos meses su técnico, el argentino Diego Simeone, sobre el Balón de Oro 2018.



No lo ha ganado Griezmann, que probablemente tendrá más ocasiones de optar a ese premio, pero que aún debe esperar para lograr un hito que aún es inalcanzable. Fue tercero del premio 'The Best' en 2016, cuando alcanzó con su equipo la final de la Liga de Campeones y con su selección la final de la Eurocopa, en las dos como subcampeón.



Este lunes repitió posición en el Balón de Oro 2018, pero con el contraste de que este año sí ha conquistado el título de los títulos: el Mundial de Rusia 2018. Él fue, además, el mejor jugador de la final, en la que aportó un gol, de penalti, y provocó otro, en propia puerta de Mario Mandzukic con un amenazante saque de falta.



En todo el torneo, a la vez, el atacante galo sumó cuatro goles -uno en la final, otro en cuartos, otro en octavos y otro en la primera fase- y dio dos asistencias en seis encuentros. Fue el segundo mejor goleador de la competición superado sólo por el inglés Harry Kane, con seis, y una pieza indispensable en la estructura ganadora que diseñó Didier Deschamps para el asalto a la cima.



Al Mundial con Francia sumó dos títulos más con su club, el Atlético de Madrid, del que fue el líder. En 2018, con la camiseta rojiblanca participó en 42 goles en 49 partidos, 29 a través de los goles y trece con asistencias a sus compañeros, con toda la transcendencia inigualable que siempre tiene para su equipo.



Segundo en la Liga española en el curso 2017-18, con 17 dianas y nueve pases de gol del '7' rojiblanco durante 2018, el Atlético de Simeone, pero también de un incontestable Griezmann, ganó la Liga Europa de 2018 con el atacante como un hombre imprescindible. Suyos fueron seis goles y dos asistencias en ocho partidos del torneo.



Sin su tanto en el encuentro de ida de las semifinales frente al Arsenal en Londres (1-1) nada habría sido posible, tampoco sin el pase para el 1-0 a Diego Costa en la vuelta, y mucho menos sin los dos goles que encarrilaron y sentenciaron el triunfo del Atlético al lado de su casa, en Lyon, con un 3-0 al Olympique de Marsella. También, como en el Mundial, fue el mejor jugador de la final.



A ellos le añadió, aún con él en rodaje tras una pretemporada tardía a causa del Mundial, pero titular en el esquema de Simeone, el título de la Supercopa de Europa contra el Real Madrid en el estadio de Lillekula de Tallin; el tercer trofeo de un año imponente, pero insuficiente para lograr el anhelado Balón de Oro.



- LOS NÚMEROS DE GRIEZMANN EN 2018:



===================================



67 PARTIDOS, 36 GOLES, 15 ASISTENCIAS Y 3 TÍTULOS



- ATLÉTICO DE MADRID:



=====================



Competición PJ GOLES ASISTENCIAS TÍTULOS



------------- -- ----- ----------- -------



Liga 32 17 9 0



Liga de Campeones 5 4 2 0



Liga Europa 8 6 2 1



Copa del Rey 3 2 0 0



Supercopa de Europa 1 0 0 1



----------------------------------------------------------



Total Atlético 49 29 13 2



----------------------------------------------------------



- SELECCIÓN DE FRANCIA:



=======================



Competición PJ GOLES ASISTENCIAS TÍTULOS



----------------- -- ----- ----------- -------



Mundial de Rusia 7 4 2 1



Amistosos 7 1 0 0



Liga de Naciones 4 2 0 0



-----------------------------------------------------------



Total Francia 18 7 2 1.



Iñaki Dufour