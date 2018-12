El mal perder de Cristiano y su entorno

Elma Aveiro y Miguel Paixao, hermana y amigo de Cristiano Ronaldo, se tomaron mal el veredicto y estallaron en las redes sociales tras no ser el jugador de la Juventus el ganador del Balón de Oro de 2018. Al intuir que no iba a ser el premiado, el delantero no acudió a la gala celebrada en París y el trofeo fue concedido a Modric. Con su ausencia, Cristiano demostró no ser un buen excompañero y, entretanto, él quedó en segundo puesto, por delante de Griezmann.

"Por desgracia, este es un mundo que vive de la pobredumbre, la mafia y el hijo de puta del dinero. El poder de Dios es mayor que toda esa putrefacción. Dios tarda, pero no falla", publicó la hermana del portugués en su Instagram.

Por su parte, el amigo íntimo del deportista también se mostró en desacuerdo con lo ocurrido y argumentó todas sus razones: "¡Sólo faltaba esto! Es absolutamente increíble lo que se ha hecho este año. Es una gran falta de respeto hacia quien realmente ha hecho más que suficiente para ser considerado una vez más el mejor. Muchos dirán que digo esto sólo porque soy su amigo, pero no. Es más que eso, soy justo y no me olvido de los hechos. Hechos que hablan por sí mismos y que, por más que quisieran que Cristiano no ganara, no podrían nunca pasar por encima de los números de la historia del fútbol y cerrar los ojos a quien realmente fue el mejor jugador del mundo otro año más".

"La verdad es que nadie marcó más en la temporada 2017-2018 que Cristiano Ronaldo, con 54 goles oficiales. Fue el mejor goleador de la Champions League por sexta vez consecutiva, con 15 goles. Conquistó la Champions League, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa y la Supercopa de España (marcando goles decisivos). Protagonizó el hecho más notable y memorable del Mundial de 2018 marcando el hat-trick frente a España. Se convirtió en el primer jugador del mundo en marcar en fases finales de nueve grandes competiciones consecutivas de selecciones. Se convirtió en el primer jugador del mundo en superar la marca de 400 goles oficiales en las cinco grandes ligas europeas. Marcó en Turín, aún en el Real Madrid, el mejor gol del año y probablemente el mejor gol de la historia de la Champions League. Entre todos los candidatos al Balón de Oro, ninguno está teniendo un arranque de temporada tan abrumador, con goles, asistencias y grandes exhibiciones. Contra estos hechos no hay argumentos. #CR7 #TheBestEver. Una cosa es cierta, todavía van a tener que soportar al mejor de siempre durante mucho tiempo. La historia continúa. # CR7 #TheBest #ProudOfYouBro # Living7egend #NadaContraoGrdJogadorModric #MasContraFactosNoHaArgumentos", concluyó.