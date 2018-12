Modric: "Ir detrás de Messi y Cristiano es increíble"

El ganador del Balón de Oro 2018 Luka Modric, ha dado una entrevista a la revisa France Football en la que, además de analizar su trayectoria hasta llegar al valioso galardón, ha hablado de Cristiano Ronaldo y Messi.

Con tan solo 15 años, Modric se hizo con su primer trofeo cuando estaba cedido por el Dinamo de Zagreb, en el Zrinjski Mostar y recuerda que "esa temporada los seguidores me eligieron mejor jugador del equipo". A los 18 años, el jugador "no imaginaba llegar a tal nivel" y el rechazo de Wenger se lo tomó como "un nuevo obstáculo a franquear".

En cuanto a su físico, el futbolista resalta que es "más fuerte de lo que imaginan" y que no tiene miedo ni a los duelos ni a la talla de sus adversarios. Además, con relación a su puesto en el campo, el mediocentro confiesa que está satisfecho con su posición en el Madrid "porque hay muchas permutas". "En el fútbol de hoy en día, mirar únicamente hacia adelante no es posible. A menos que seas Messi o Cristiano, todos los demás debemos defender", añade Modric.

Respecto al premio recibido la pasada noche del lunes, el deportista se ha mostrado muy satisfecho y ha dicho que: "Hay una máxima que dice "Las mejores cosas no llegan jamás fácilmente" y ese es mi credo. Mi vida está hecha a base de lucha y mucho trabajo para conseguir mis objetivos. No ha sido sencillo, pero he ganado". Asimismo, Modric, que se considera una persona humilde, ha admitido que se alegra de que "alguien normal pueda ganar el Balón de Oro". Ante ello, el jugador ha confesado que hay una cosa que no olvidará nunca, la 'premonición de Zidane': "No ha habido un momento específico en el que me haya dicho: puedes ganarlo, pero cuando Zidane llegó a ser entrenador del Madrid en enero de 2016, me llamó un día a su despacho y me explicó cómo me veía como jugador y también qué esperaba de mí. Me dijo que me veía como un jugador que, mañana, podía ganar el Balón de Oro. Esas palabras de Zidane me ayudaron a ir más allá en mi juego. Sin embargo, a pesar de esas palabras, no osé a creerlo".

Para Modric, que le comparen con Cruyff "es un inmenso honor" ya que para él era un jugador increíble, además de un entrenador inmenso: "Llevé el 14 en el Tottenham y en la selección en homenaje a él. Y porque el 10 no estaba disponible", admitió.

Acerca de Messi y Cristiano, el centrocampista del club blanco ha revelado que son "jugadores de otro nivel" y "nadie tiene derecho de compararse a ellos". Para el croata ambos son los mejores de la historia de este deporte y concluye afirmando que: "Ir detrás de ellos es increíble. No creo ni por un segundo que esto se ha acabado para ellos".