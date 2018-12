Trejo: ´Boca y River van a salir a matar o morir´

Oscar Trejo, delantero argentino del Rayo Vallecano, declaró a EFE que el partido entre Boca Juniors y River Plate será una final en la que ambos saldrán a "matar o morir", marcarán la diferencia "los detalles" y destacó entre todos los jugadores a Carlos Tevez, un "ídolo" que le marcó desde que era chico. Trejo (Santiago del Estero, Argentina. 1988) es uno de los jugadores más reconocidos del Rayo Vallecano, un equipo que viste una camiseta similar a River Plate. Sin embargo, por sus venas corren sentimientos por Boca Juniors, con el que llegó a jugar en La Bombonera junto a Martín Palermo, pero del que salió de forma abrupta a comienzos de 2007.

P: La final de la Libertadores entre Boca y River coincide con el mismo horario que el partido entre el Betis y el Rayo..

R: Veo todos los partidos a la distancia y es una pena que éste no lo pueda ver en directo. No me queda otra que agachar la cabeza.

P: Para un argentino de Boca, ¿qué significa una final así?

R: Significa muchísimo. Los incidentes del segundo partido hicieron que todo lo bueno futbolístico haya pasado a ser negativo, pero llegar dos equipos argentinos a la final habla muy bien del fútbol del país y las cosas que se están haciendo. Que lo traigan a Madrid es bueno para nosotros, pero entiendo a los que estén enojados por los problemas y la distancia.

P: ¿Le dio pena ver esas imágenes de violencia en Buenos Aires?

R: A la distancia las cosas que llegan aquí son las malas y es feo ver a tu país así, sobre todo por la forma de tratar a los jugadores. No lo digo por ser hincha de Boca, porque podía haber pasado a la inversa. Hay que dar ejemplo en todos los sentidos y sobre todo en el deporte, porque el fútbol es muy popular en Argentina.

P: Estuvo en Boca y salió muy jovencito del club. ¿Qué recuerda?

R: Vivía en una pensión. Respiraba el barrio, la gente, el colegio. Tenía La Bombonera enfrente y cada vez que me levantaba a desayunar lo veía. Era como un sueño pensar en jugar ahí dentro y lo cumplí.

P: En su vestuario estaban Martín Palermo y Guillermo Barros Schelotto. ¿Qué jugador le marcó?

R: El que me ayudaba mucho era Gago, pero también Rodrigo Palacio y Marcelo 'Chelo' Delgado. Guillermo era muy simpático, aunque muy serio. Me causaba mucha risa porque lo veías serio pero cuando entrabas al grupo era uno más. También me acuerdo que Palermo era el que hacía más bromas.

P: ¿Qué sentía al entrar en un vestuario así?

R: Me daba mucha vergüenza, era muy tímido, y esperaba que se cambiaran todos para luego hacerlo yo. Después lo fui llevando con la naturalidad con la que ellos te hacen ver el día a día. Han pasado lo mismo que tú, saben lo que sientes, lo transmiten y te ven cuando estas nervioso. Tuvieron tacto conmigo y todo lo que me pasó a mí lo trato de reflejar.

P: Carlos Tevez era su ídolo. ¿Sigue siéndolo?

R: Todavía sigue siendo mi ídolo. Siempre veo sus vídeos y me sé casi toda su vida porque me he visto todos los documentales. De chico, una vez le pedí una camiseta, me la firmó y junto con una foto la tengo enmarcada en mi casa de Argentina. Es uno de los trofeos más grandes que tengo.

P: ¿Tiene relación con él?

R: No me lo he vuelto a cruzar. Me vine a España, él estaba también en otros países y no hemos coincidido. Perdí el contacto.

P: Ha dicho en alguna ocasión que se arrepintió de su salida de Boca. ¿Le gustaría volver alguna vez?

R: Antes de venir para acá, cuando estaba en Toulouse, traté de hablar con el club, limar asperezas y pregunté si estaban interesados en que volviera. Me dijeron que todavía estaban molestos y dolidos por la situación en la que me fui.

P: ¿Cómo fue su marcha?

R: Llegó una gente a mí, me asesoraron mal, me empezaron a hablar fatal del club y me llenaron la cabeza. Tenía 17 años. Eso es lo que les quise decir. Se quedaron en que el campeonato terminó un 15 de diciembre, me tenía que presentar un 2 de enero y no volví. Si lo ves siendo del club piensas que me fui sin más, cuando me moría de ganas de seguir, pero la gente con la que estaba no me dejaban llamar, no me dejaban tener teléfono y decían que sería lo mejor irme a España. Me arrepiento de cómo me fui y ojalá algún día pueda volver.

P: ¿Confía en volver?

R: Sé que es difícil. Estando libre tenía esperanzas de volver, pero al final no se dio. De momento, cada tanto tiempo trato de ir a la cancha para no perder el folclore.

P: Entonces, ¿la puerta no está cerrada?

R: No, si me llamaran iría. No lo pensaría. Lo hablo con mi mujer, que también es de Boca, igual que mi familia. Boca es el club más grande de Argentina para mí.

P: ¿Qué diagnostico hace de este partido?

R: Para mí antes tenía un poco más de ventaja River por el tema de que Marcelo Gallardo tiene muy bien estudiado a Boca. En los últimos clásicos cambiaron bastante de sistema y jugadores por el hecho de cómo funcionaba Boca. En este partido los dos salen a matar o morir y son mínimos los detalles que marcan la diferencia. A partir de que uno meta el gol se van a abrir los espacios porque estarán cerrados, viendo que se equivoca para aprovechar.

P: ¿En qué jugadores hay que fijarse?

R: Me gusta mucho Cristian Pavón, conocido por el Mundial de Rusia. También Wilmar Barrios, que es un pulpo, juega muy bien, la da al pie y recupera muchas pelotas. Después tenemos a Daría Benedetto y a Ramón 'Wanchope' Ábila, que están en buen momento.

P: ¿Va a ir a ver al equipo en Madrid?

R: He mandado mensajes a algunos chicos. A Gago, que tengo confianza. Pero no quiero molestar, me da vergüenza. Si hay tiempo me pasaré a tomar un mate y hablar porque es lindo también.

P: ¿Cómo es jugar en el Rayo con una franja como River?

R: Esta me la pongo porque es más linda y aparte es más sentimental. La gente aprieta más que en River. Es mucho más bonita.

P: En Argentina la afición es muy entusiasta, igual que en Vallecas. ¿Se siente a gusto en el Rayo?

R: Aquí se aprieta mucho, se canta, y toda la familia que no vino antes y lo ha hecho ahora se está sorprendiendo por el ambiente. Hay amigos que van a estadios de Madrid y dicen que no sienten lo mismo. Me han pedido ya seis abonos para ir a los partidos del Rayo porque les gusta lo que se transmite. El fútbol es un espectáculo en el que la protagonista es la gente, porque si no hay ambiente no te incita a ir.