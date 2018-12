Goncharenko: "Saldremos al Bernabéu con la esperanza de puntuar".

Víktor Goncharenko, técnico del CSKA Moscú, mostró el espíritu con el que saldrán sus jugadores al césped del estadio Santiago Bernabéu, "con esperanza de puntuar" para acabar terceros de grupo y certificar su pase a la Liga Europa.

"Por supuesto que pensamos en sacar algo positivo, sin tener fe no podemos saltar al campo. Es lógico que venimos con la esperanza, con fe de jugar este partido y sobre todo de que cuando volvamos al vestuario poder mirarnos a los ojos sabiendo que lo hemos dado todo", dijo en rueda de prensa en el Bernabéu.

"Saldremos al Bernabéu con esperanza de puntuar, luego el partido puede desarrollarse de cualquier forma pero nuestro objetivo será aprovechar nuestras oportunidades que seguro tendremos", añadió.

El técnico del CSKA no ve muchos cambios en el Real Madrid respecto al equipo al que derrotó en Moscú que dirigía Julen Lopetegui.

"Su nivel es muy alto, lógicamente puede estar más alto todavía. Con Lopetegui de entrenador o ahora con Solari es igualmente un rival importantísimo y vamos a hacer todo lo posible para jugar bien y ser un equipo incómodo para el Real Madrid. Ahora parece que usan más gente joven y están clasificados, por lo que habrá más gente nueva y harán cambios pensando en su liga", analizó.

Destacó Goncharenko que el césped del Bernabéu que saltó a ver antes de comparecer ante los medios "está perfecto" y no lamentó entrenarse en la ciudad deportiva de Valdebebas. "No es ningún problema, en Rusia no siempre nos entrenamos en el estadio del rival y no nos fijamos en ello".

Por su parte, el centrocampista Konstantin Kuchayev destacó lo que significa jugar ante el Real Madrid en su casa. "Para mi es un partido especial. Para todos es un regalo que tenemos que aprovechar. Es un placer poder jugar ante un rival tan importante como el Real Madrid, pero hemos venido no solo a disfrutar de la aventura, sino a jugar, hacer nuestro juego e intentar ganar puntos".

Del conjunto madridista destacó el bloque por encima de las individualidades. "No se puede destacar a un jugador en concreto porque son los mejores del mundo en todas las posiciones, todos tienen una clase altísima".

"Ya no nos acordamos de lo que pasó en Moscú, ya es pasado y solo pensamos en el partido de mañana que va a ser mucho más complicado en un Bernabéu con buen ambiente. Aquel Real Madrid y el de ahora serán parecidos porque aquel partido les ganamos con algo de fortuna, ahora ya están clasificados y seguro van a salir a luchar y a ganar", sentenció.