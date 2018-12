Lauren: "No se puede pedir más a Emery porque lo está haciendo increíble"

Londres, 14 dic (EFE).- Lauren Bisan-Etame (Camerún, 1977) es embajador y leyenda del Arsenal, comentarista de la Liga Española y un gran comprometido con las causas humanitarias en África. En el fondo de su memoria siempre resuena haber formado parte del Arsenal de 'Los Invencibles', aquel que ganó la Premier League sin perder un solo partido.

Tras disfrutar en el Sánchez Pizjúan de la victoria del Sevilla en la Liga Europa y escasos días después de lanzarse a la red social Instagram, donde se llama @Lauren12Arsenal, el que defendiera la banda derecha de Levante, Mallorca, Arsenal, Portsmouth y Córdoba, atiende a Efe para hablar de su Arsenal, sus proyectos, Unai Emery, Héctor Bellerín y más.

Pregunta: En las últimas semanas se ha especulado mucho con que equipos como el Manchester City o el Liverpool lograsen suceder al Arsenal de los Invencibles y ganar la Premier sin perder.

Respuesta: "La diferencia entre los Invencibles y los equipos actuales es que ni el City ni el Liverpool han logrado dicho hito. Hace semanas ya se hablaba de que si este Manchester City podría lograr lo que el Arsenal en su día y dije que había muchos partidos, muchas competiciones y muchos futbolistas internacionales, por lo que ganar la liga sin perder ningún partido se hace muy complicado. Y efectivamente, perdieron con el Chelsea. Ya no se puede comparar. A nivel de juego están jugando espectacular. Son el mejor equipo de la Premier. ¿Ganarán la liga? Igual sí, pero ya no van a ser invencibles".

P: ¿Y el caso del Liverpool, que sí sigue invicto?

R: "Yo creo que el Liverpool va a disputar la liga hasta el final y creo que tiene el tridente, si no el mejor, uno de los mejores del fútbol europeo. Salah, Firmino y Mané... Es espectacular y entienden la filosofía de Jürgen y la coordinación entre ellos. Hacen unas transiciones ofensivas rapidísimas. El año pasado era un equipo fenomenal en ataque pero les costaba defender. Creo que a la larga perderán partidos".

P: ¿En qué momento uno empieza a creer que puede ganar la liga sin perder?

R: "Yo, personalmente, no lo pensé en ningún momento. Mi objetivo era entrenar, jugar los partidos y estar concentrado al 100 % en ser el mejor en mi puesto. Yo vivía para y por el fútbol, no pensaba en ser invencible. Para mí un empate era como una derrota. Él único que lo pensaba sería el míster y algún otro componente de la plantilla".

P: Sin embargo, a lo largo de los años, ha habido otros equipos invencibles, como el Juventus de la temporada 2011/2012, que han quedado eclipsados por el Arsenal. Siempre se habla del Arsenal y no de los otros".

R: "El fútbol inglés genera mucho más que otras ligas, han trabajado eso durante muchos años y llevan 20 o 30 años de ventaja respecto al resto. Llegan a muchos más sitios a nivel mundial. Nosotros éramos un equipo muy competitivo, que estaba unido y donde había mucha capacidad de resiliencia. Aparte de muchísima calidad, había mucha gente muy competitiva y con mucho amor propio. Eso te da un extra de motivación".

P: Seguro que tiene mil anécdotas de aquella época...

R: "Para que veas lo competitivo que era el equipo. Gilberto Silva es un tío duro, es un tipo aguerrido. Ha jugado de central, en el centro del campo... Era una bestia. Llegó al club y en los partidillos de entrenamiento jugábamos siete contra siete. Martin Keown entró a su propio portero a Rai Shaabn. Le entró tan duro que le partió la pierna en dos. Y Gilberto había llegado esa misma semana. Se encontró con esa situación y me dijo "¿Aquí que pasa? ¿Que está todo el mundo loco?". A partir de ese día, Gilberto no dejó de entrenar con unas espinilleras. "Yo ya no me quito las espinilleras en todo el año", me dijo".

P: ¿Qué diferencias ha visto entre Wenger y Emery?

R: "Creo que no se pueden comparar. Son dos entrenadores distintos y dos épocas distintas. Wenger llevaba 22 años y Emery acaba de llegar. Un entrenador que sin conocer la Premier League, sin conocer la institución, y sin conocer nada de Inglaterra, aunque es un tío preparado porque se habrá informado, pero llega y da con la tecla. Lo que está haciendo es brutal. El equipo está arriba, creo que se van a meter en Liga de Campeones y que son capaces de ganar la Liga Europa. No se le pude pedir nada más a Emery porque lo que está haciendo es increíble. Su metodología se basa en la presión y las transiciones rápidas y lo está inculcando a los jugadores".

P: Además es una forma de jugar que le está gustando a la afición.

P: "Yo creo que sinceramente hay mucha mentira, entre comillas, en el fútbol. El fútbol tiene cuatro conceptos, la defensa, la transición ataque defensa y viceversa, el ataque y la posesión. Esos son los cuatro conceptos que para mí son el fútbol y cada entrenador, en función de su filosofía maximiza uno u otro. Unos como Quique Setién maximizan la posesión, otros son más de la defensa y la transición como Marcelino en el Valencia, hay otros como Emery que no tienen tanta posesión, pero que son igual de efectivos. Todo el mudo ahora está con la posesión la posesión, y muchas veces ves los resúmenes y se habla de la posesión y resulta que los goles que marcan son en transiciones rápidas. Lo que pasa es que todo el mundo quiere jugar como el Barcelona de Guardiola. Lo que hizo aquel Barcelona es muy complicado y ahora, sin Xavi e Iniesta, al Barça le cuesta mucho trabajo dominar los partidos porque ese fútbol es muy difícil. Todo el mundo se confunde con el tema de la posesión. La posesión, sí, pero cuando es necesaria. Es tan válido el trabajo que hace Emery como cualquier otro entrenador. La posesión es muy bonita, pero el Madrid ha ganado tres Champions con transiciones rápidas".

P: Con esta clase de fútbol que ha dado, ¿Nunca le ha interesado entrenar?

R: "Es posible. Tengo otros objetivos y si no soy capaz de conseguirlos... Mi objetivo es ayudar a los necesitados. Un continente como África necesita gente con ideas para poder ayudar a las nuevas generaciones. Es decir, ¿Dónde quiere estar África dentro de 20 años? Ese es mi deber. Yo me considero español, porque he mamado de España, pero sí que es cierto que tengo la responsabilidad intrínseca de ayudar a los chavales pequeños. Que en el futuro dejen de pasar hambre y de emigrar".

P: Dentro del club tienen que estar también contentos con Emery...

R: "Viajé hace poco a Ruanda con un chico que está en el departamento comercial del Arsenal, y hablando con él, me dijo que están encantados porque ven que es un currante. Wenger también lo era, pero a Emery lo ven muy implicado en que los chavales progresen, en la institución. Es un tío que va a primera hora y se va a última. Está en todos los detalles y eso a los ingleses les gusta".

P: Wenger quiere entrenar, pero ¿Dónde le ve usted?

R: "En un proyecto nuevo en el que le dejen desarrollar lo que él tiene. Wenger es un visionario. Hoy en día, la gente en el fútbol dice que las instituciones y los aficionados no tienen memoria. Y no es verdad. No tienen memoria en el momento, pero dentro de diez o quince años se hablará de Wenger porque el legado que ha dejado es un legado importantísimo. Yo recuerdo cuando llegué, cómo estaba el club y lo que es la institución hoy. Recuerdo las reuniones con Emirates, el nuevo proyecto... Todos estábamos extrañados y por qué esto y por qué lo otro, y mira ahora, es uno de los clubes más solventes de la Premier".

P: En su posición juega Héctor Bellerín, ¿Cómo lo ve?

R: "Para mí, después de Carvajal, es uno de los mejores laterales a nivel mundial. A Bellerín se le critica por el tema defensivo, pero claro es que es un futbolista que primero era interior, pasó a ser lateral, y ahora es un lateral ofensivo. Siempre los laterales ofensivos dejan algún hueco atrás. El equilibrio es muy difícil. Bellerín lleva demostrando muchos años que lo hace genial. Para mí es un espectáculo. Emery sí le va a inculcar esa vena defensiva, de ser un poco más aguerrido".

P: ¿Y por qué no suena para la Selección?

R: "Porque cuando estás en España te bombardean los medios de comunicación, al que está fuera... Por ejemplo, De Gea en Inglaterra. Vas a Londres o vas a Mánchester y lo ves por todos los medios de comunicación y lo valoran mucho más que en España. Los medios españoles inciden más en los que juegan en España que en los que juegan fuera. El público desconoce qué está haciendo Bellerín o De Gea. Es más fácil llevar al que está en la Liga Española que al que está en Inglaterra y no le dan bola".

Manuel Sánchez Gómez