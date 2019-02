Salva Ballesta: "Como entrenador tengo mi propia marca"

Salva Ballesta (22-05-75) salió de la cantera del Sevilla FC y jugó, posteriormente, en el Écija, el Racing, el Atlético de Madrid, el Valencia, el Málaga, el Levante y, antes de retirarse, en el Albacete. Pichichi en Primera y Segunda, internacional y actual entrenador del Móstoles. Un clásico del fútbol español, de esos que se dejaban el alma en cada partido. Dice que, como técnico, sigue siendo igual de exigente.

- ¿Cómo afronta su proyecto en el Móstoles?

- Con mucha ilusión y con el deseo de que se cumplan los objetivos de conseguir un puesto en los 'play off'.

- Usted es un hombre de cantera ¿Cree a veces es mejor confiar en la cantera que en lo que hay fuera?

- Yo me considero un entrenador netamente canterano y pienso que hay que buscar fuera si no lo tienes dentro. Por ejemplo, enel Malaga CF hicimos un gran trabajo con los Samu, Juampi, Fornals...

En el Jaén CF, por ejemplo, también hice debutar a jugadores del filial, al igual que ahora en el Móstoles CF. Porque para mí el talento, el trabajo, la ilusión y las ganas de comerse el mundo no entienden de edad.

- Este verano entrenó a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). ¿Cómo recuerda ese momento?

- Fue una experiencia maravillosa donde ves muchas situaciones difíciles de un futbolista que desea seguir jugando y que por determinadas circunstancias no está en ningún equipo.

Luego conoces a personas maravillosas que pasan a ser parte de tu vida en muchos casos. En fin, es algo que sin duda repetiría, incluso aunque fuera en vacaciones.

- Fue máximo goleador con el Atlético y, además, pudo lucir durante cuatro ocasiones la camiseta de la selección española. No el algo baladí.

- Ser dos veces pichichi, tanto en Primera como en Segunda con el Racing de Santander y con el Atlético de Madrid, junto al Europeo sub 21, ser campeón de Liga y pertenecer a la selección española absoluta son motivos como para recordarlos de una manera especial y con mucho orgullo, ya que son situaciones logradas con mucho sacrificio, trabajo y dedicación.

- Posiblemente sea en el Málaga donde más se le dio a conocer y pudo entrenar al filial. ¿Le veremos algún día a cargo del primer equipo?

- Ojalá sea así. Además de verme de sobra preparado para acometer ese reto, el Málaga CF es sin duda un club que está y estará de por vida grabado a sangre en mí, tanto como profesional como persona.

- Lo que más destaca de usted, posiblemente, sea la lealtad que tiene a su equipo técnico o a sus jugadores. ¿Esos valores en Primera División creen los tienen los entrenadores de fútbol o incluso los jugadores?

- Sobre este tema podría estar hablando largo y tendido, ya que los valores cada vez se ven menos en la sociedad€ Lo que sí te digo es que yo me he criado con una serie de valores en los que la palabra honradez, lealtad, compañerismo y disciplina han sido y son mandamientos que cumplo a diario, además los cumplo con ejemplos.

- ¿Qué entrenador ha sido un ejemplo para que usted dé tanta importancia a lo táctico?

- Tengo mi propia marca. No soy un entrenador al que le guste hacer perder el tiempo a los jugadores... Soy de los que piensa que los únicos importantes son los jugadores y donde creo que el estado mental positivo y la armonía en los entrenamientos hacen triplicar el rendimiento del jugador.

También te digo que soy extremadamente exigente conmigo mismo, así que imagine con los demás. Si tú te exiges más que a nadie, jamás te podrán echar en cara nada.

- ¿Me podría decir una de las mejores cosas que le haya pasado siendo jugador? ¿Y alguna negativa?

- De las mejores cosas que me han pasado como jugador yo diría que el haber conocido a grandes personas. Y malas te podría decir que a veces se pierde la realidad de la vida. El futbolista casi siempre lo tiene todo muy fácil, pero la vida real es otra.

- ¿Cuál es el defensa que más complicado se lo ha puesto en un partido?

- Todos los defensas en la elite son muy difíciles de superar. Había un altísimo nivel en en las posiciones defensivas.