Argentinos Coria y Soda apuntan a la titularidad ante Pari boliviano por la Copa

El volante Facundo Coria, y el delantero José Pablo Soda, ambos argentinos, apuntan a la titularidad en la próxima presentación del jueves del Monagas venezolano en la Copa Sudamericana ante el Royal Pari boliviano.

Ambos jugadores no habían podido estar a las órdenes del entrenador monaguense José Manuel Rey en las tres primeras fechas del Torneo Apertura de Venezuela por no contar con visa de trabajo en Venezuela, lo que no afecta su estreno con el cuadro azulgrana en torneos internacionales. El Monagas afirmó este lunes que está listo para su visita al equipo boliviano, lo que representa su cuarta participación en el torneo continental.

Monagas que viene de un positivo arranque en el Torneo Apertura local en el que suma seis de los nueve puntos hasta ahora disputados, viajará el miércoles a Santa Cruz de la Sierra donde a las 19.30 horas locales realizará el reconocimiento del campo del Estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera.

El técnico José Manuel Rey no tiene bajas que lamentar para este choque, y además contará con el mediocampista Luis Chiquillo, luego de que el joven concluyera su participación en el Sudamericano Sub-20 de Chile.

Otro jugador que puede ser de la contienda es el centrocampista José Hernández Chávez quien, pese a haber hecho pretemporada con Trujillanos, se ha hecho notar en el conjunto monaguense.

- Alineación probable: Johel Semidey; Ismael Romero, Martín García, Johan Osorio, Jesús Yendiz; Luis Chiquillo (o Edson Castillo), Vicente Rodríguez, Facundo Coria; Yanoswky Reyes, José Hernández y José Pablo Soda (o Jesús González).

Entrenador: José Manuel Rey.