Salvio, sobre la continuidad de Scaloni: "Todos vamos a intentar ayudarlo"

El argentino Eduardo 'Toto' Salvio consideró, en una entrevista con EFE en Lisboa, que el seleccionador Lionel Scaloni está "muy capacitado" para el puesto y opinó, sobre su continuidad más allá de la Copa América, que todos los jugadores van a intentar ayudarlo.



Cuestionado sobre las críticas al técnico, entre ellas las de Diego Maradona, el extremo del Benfica señaló que "son cosas de fuera" que "quizá no suman para la Selección y uno como jugador no las toma muy en serio". En una entrevista con EFE antes del lanzamiento de su proyecto empresarial, una marca de mandos de consola personalizables, el jugador analiza la actualidad de la selección de Argentina, su momento en el Benfica y sus planes de futuro.



- Selección de Argentina: "El Mundial no es fácil para nadie. Para Argentina como para otras selecciones no lo fue (...) No todo el mundo tiene la posibilidad de jugar un Mundial. Es algo que me va a quedar para toda la vida". "Es una etapa de cambios, la gente sabe que hay muchísimas posibilidades para todos. Ya no son las mismas caras de antes. Todo el mundo quiere volver ahí, pero para los jugadores que no tuvieron su oportunidad antes con otros técnicos, quizá ahora se les pueden abrir las puertas".



- Continuidad de Scaloni: "Todos le tenemos muchísimo respeto. Sabemos las condiciones que tiene. Está muy capacitado para estar en ese puesto. Al igual que él va a intentar ayudarnos a todos, todos los jugadores vamos a intentar ayudarlo a él".



- Críticas de Maradona a Scaloni: "Eso son cosas más de afuera, que quizá no suman para la Selección y uno como jugador no las toma muy en serio, sino que trata siempre de enfocarse en competir".



- ¿Vuelta de Leo Messi en marzo?: "La verdad es que no lo sé, pero sí es el deseo de todo argentino. Tener al mejor jugador del mundo en tu equipo es lo mejor que le puede pasar a cualquiera". "Él le dio muchísimo a Argentina".



- Benfica: "Nosotros estamos muy contentos por cómo se están dando las cosas últimamente y por los resultados". "Todo el mundo sabe que nuestro gran objetivo es la Liga". "Tuve posibilidades de salir, pero realmente lo que quería era estar aquí. El sentimiento que tengo hacia Benfica es muy grande (...) Realmente creo que no voy a ser feliz en otro lugar como lo soy aquí".



- Atlético de Madrid: "Para mí, hoy en día soy mejor jugador que cuando llegué al Atlético de Madrid. Pero estoy en el lugar donde quiero estar y no pienso en que llegué muy joven al Atlético o a España, porque llegué en el momento que quería llegar y cumpliendo un sueño. No me arrepiento de haber llegado tan joven". "Lo sigo mucho, porque tengo muy buena relación prácticamente con todo el equipo. Le tengo muchísimo cariño a la gente y trato de no perderme ningún partido. Todos conocen lo que es el Atlético como equipo, lo que es un equipo del Cholo, y saben que va a dar pelea hasta el final. Le tengo muchísima fe (en 'Champions')".



- Retirarse en Argentina: "Eso es una de las posibilidades, pero hoy en día mi cabeza está aquí y puedo decir que lo que quiero es quedarme muchos más años".



- Proyecto empresarial: "Hoy en día puedo decir que mi prioridad es el fútbol porque todos saben que es lo que amo desde pequeño, pero sí que después del fútbol esto es algo que me gustaría seguir teniendo. Es un proyecto que nos tomamos muy en serio. Me gustaría dedicarle muchísimo más tiempo de lo que le dedico hoy por el fútbol". "Me encantaría ofrecerle un mando (cargo) a Leo (Messi), sería para mí un honor, como a otros grandes jugadores que tenemos en Argentina".