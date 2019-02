Griezmann elige a Diego Costa como el mejor compañero con el que ha jugado

El atacante francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann eligió al hispano-brasileño Diego Costa como el mejor compañero con el que ha jugado, y a sus compatriotas Ousmane Dembelé y Kylian Mbappé como los jugadores más habilidosos.



"Por el apoyo que me da en el campo, me permite jugar con mayor libertad. Nos entendemos muy bien, con una mirada ya sabemos donde estamos. Es un guerrero que me trasmite eso y es poco habitual en un compañero", aseguró el francés sobre Costa en el portal Oh my Goal.



El francés eligió al holandés Frenkie de Jong, futuro futbolista del Barcelona, como el mejor rival al que se ha enfrentado, y al portugués Pepe como el defensa más complicado.



Tras confesar que no vio jugar a Maradona o Pelé, señaló a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como los mejores jugadores de todos los tiempos, aunque también se acordó de Zidane que, dijo, a diferencia de esos dos "ganó un Mundial".