De Jong: "Cuando firmé con el Barcelona me dijeron: trata de eliminar al Real"

El centrocampista Frenkie de Jong, que esta noche visita con el Ajax al Real Madrid, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, ha reconocido que cuando firmó por el Barcelona, con el que jugará a partir de la próxima temporada, le pidieron "intentar eliminar" al equipo madridista.

"Durante la firma de mi contrato, dijeron: trata de eliminar al Real. Eso sería también genial para el Barça, por supuesto", ha afirmado De Jong, en entrevista que este martes publica el diario holandés De Telegraaf.

De Jong, de 21 años y una de las principales estrellas del Ajax y del fútbol holandés, suscribió contrato con el Barcelona el último 23 de enero, por cinco temporadas, a partir del 30 de junio de 2019, y en un traspaso que supone para el club catalán el pago al Ajax de 75 millones de euros, más otros 11 posibles por objetivos.

El centrocampista, asimismo, ha explicado en la entrevista que no ha tenido contacto con el equipo de Ernesto Valverde en los últimos días. Preguntado por la posibilidad que reciba una pitada en el Bernabéu, por su fichaje por el Barcelona, aseguró que no le dará importancia, y que "quizás sea bueno que me presten atención extra". "Nunca he jugado en el estadio (Santiago Bernabéu), pero espero manejarlo bien", ha añadido.

De Jong ha reconocido que el Ajax no es el favorito para pasar a cuartos de final, pero apostó por intentar darle la vuelta a la eliminatoria "jugando de una forma ofensiva y presionando", pues si "todos los jugadores participamos, tenemos calidad suficiente para sorprenderles".

Añadió que su equipo debe intentar marcar un gol en los primeros minutos porque "de esa manera a lo mejor la afición se vuelve contra ellos y podremos hacerlo emocionante", resaltó. "Si ganamos al Real Madrid sorprenderemos a todo el mundo del fútbol y volveremos a poner al Ajax en el mapa", ha comentado.

Sobre la tarjeta provocada por Sergio Ramos que ha traído consigo que la UEFA le haya castigado con dos partidos de suspensión, ha indicado: "Si ganamos, él podrá arrepentirse. En general, el Real Madrid se desempeña mucho peor sin Ramos que con él. Es muy buen defensor, por lo que es lógico que sea así".