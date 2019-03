El Gremio espera al Libertad con "respeto" pero con plena vocación ofensiva

El Gremio recibirá este martes al Libertad paraguayo en Porto Alegre con "respeto" pero con una clara vocación ofensiva, en la que apuesta para alcanzar la que sería su primera victoria en el Grupo H de la Copa Libertadores.

El equipo brasileño empató 1-1 en la primera jornada de la fase de grupos, en la que visitó al Rosario Central argentino, en tanto que el equipo paraguayo aplastó por 4-1 en Asunción al Universidad Católica de Chile. "Golearon en el primer partido y eso impone respeto. Nunca hay un partido fácil en la Libertadores, pero el Gremio tiene una vocación ofensiva que les va a dar bastante trabajo", dijo en rueda de prensa el entrenador del equipo brasileño, Renato "Gaúcho" Portaluppi.

El técnico aún no ha definido la alineación definitiva de su equipo frente al Libertad, pero es muy posible que repita casi en su totalidad el once que empató con Rosario Central. La única novedad sería el regreso del volante Michel, que no jugó en Argentina por un esguince en el tobillo derecho del que ya está prácticamente recuperado, aunque su alienación dependerá de lo que determine a última hora el departamento médico.

Si se confirma que está en condiciones, Michel entraría en lugar de Rómulo, lo que le daría al equipo mayor solidez para el manejo y la recuperación del balón en el centro del terreno. El Gremio fue campeón de la Libertadores en 1983, 1995 y 2017 y alcanzó las semifinales el año pasado, cuando cayó ante el River Plate, que finalmente conquistó el título frente al Boca Júniors, en una final que ambos equipos argentinos acabaron jugando en Madrid tras serios desórdenes en el partido de vuelta, en Buenos Aires.

El Libertad está en su décimo octava participación en la Copa Libertadores, en la que llegó a semifinales en 1977 y 2006. El equipo paraguayo está en pleno proceso de renovación tras el fichaje del entrenador argentino José Chamot, quien sustituyó en el banquillo al colombiano Leonel Álvarez, a quien el club despidió por un supuesto incumplimiento de una cláusula de su contrato.

Chamot debutó con el Libertad el pasado sábado con un empate 2-2 ante el Sportivo Luqueño por el Apertura paraguayo, en un partido en que reservó a varios de sus principales jugadores para enfrentar al Gremio. El Libertad ha llegado a Porto Alegre con 20 jugadores y sin bajas entre sus habituales titulares, por lo que Chamot tendrá la oportunidad de comenzar a moldear a su equipo, en la que además será su primera experiencia internacional como entrenador.

Aunque el argentino no ha dado pistas sobre cuál será su equipo ideal, se espera que repita la alineación que goleó al Universidad Católica, en la que despuntan la potencia y el buen momento de los delanteros Adrián Martínez y Óscar Cardozo.

- Alineaciones probables:

Gremio: Paulo Víctor; Leonardo Gomes, Geromel, Walter Kannemann, Bruno Cortez; Rómulo (Michel), Maicon; Marinho, Luan, Everton; y Felipe Vizeu.

Entrenador: Renato "Gaúcho" Portaluppi.

Libertad: Martín Silva; Iván Piris, Paulo Da Silva, Luis Cardozo, Aryton Cougo; Sergio Aquino, Alexander Mejía, Rodrigo Rivero, Antonio Bareiro; Adrián Martínez y Óscar Cardozo.

Entrenador: José Chamot.

Árbitro: El peruano Diego Haro, asistido en las bandas por sus compatriotas Víctor Raez y Michael Orué.

Estadio: Arena do Gremio, en la ciudad brasileña de Porto Alegre.

Hora: 21.30 hora local (00.30 GMT del miércoles).