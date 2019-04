La app que ayudará a alcanzar la 'Gloria' en el fútbol

"El nuevo Messi será detectado por la tecnología de 'Gloria', eso seguro. Y en un futuro no tan lejano". Es uno de los grandes enigmas que plantea el fútbol ahora mismo, qué pasará cuando Messi se retire, si saldrá próximamente alguien que pueda acercarse a su nivel. Victoire Cogevina, creadora de una aplicación destinada a facilitar el camino al éxito a jóvenes talentos, asegura ser capaz de poder encontrar a la nueva estrella del fútbol mundial.

Nacida en Argentina, instalada en Estados Unidos, y con el Racing de Avellaneda en las venas, Victoire Cogevina pretende revolucionar el fútbol a través de la tecnología. Hace poco, el Racing se proclamó vencedor de la Superliga argentina y un seguidor llevó el cráneo de su abuelo a la celebración para que estuviese presente en tal hito. Los hinchas de Racing están dispuestos a hacer locuras por su pasión, y Cogevina es un ejemplo de ello. Desde pequeña, el fútbol fue su liberación. Su hermano la llevaba a ver a su equipo para alejarse de los problemas de casa, debido al proceso de divorcio de sus padres, y fue su madre quien la introdujo laboralmente en este mundo y le enseñó todo lo que debía saber. Ahora tiene una locura en su cabeza, la de conectar tecnológicamente a los talentos con los clubes.

Junto a su madre, Shalimar Reynal, creó SR All Stars, convirtiéndose así en las primeras mujeres en dirigir una empresa de representación, imagen y publicidad de futbolistas. Dentro de la entidad comandada por Reynal, agente con licencia FIFA por US Soccer, Cogevina se encargó de crear la estructura corporativa y lideró el departamento de Imagen y Relaciones Públicas. "Yo me he dedicado dentro de SR All Stars a la parte de manejo de Imagen y marketing que todo jugador profesional necesita tener bien ordenada, sobre todo cuando les toca el momento de lidiar con marcas, con contratos millonarios o de involucrarse en acciones y campañas de las que les llega poca información. Ese trabajo que yo hacía tiene mucho que ver con el cambio de rol de los deportistas en la era de las redes sociales", cuenta la argentina. Desde Miami, operando principalmente con la MLS, han tratado con jugadores como Lodeiro, Almirón, Héctor' Tito' Villalba, Osvaldo 'Ossie' Alonso, Pablo Batalla o Mauricio Pinilla. Entre sus gestiones destaca también la imagen de Carles Puyol o las cuentas de Mario Kempes.

y la oportunidad no tuviera que ver con un contacto y si con el talento", añade Cogevina.

Así es como nace 'Gloria', una aplicación desarrollada por Silicon Soccer. La plataforma fue comprada por uno de los holdings más grandes de Silicon Valley, cuyo dueño lleva instalado allí más de 20 años y conocía a la perfección la industria. Eso fue un tremendo impulso para el proyecto, y desde allí pretende revolucionar el negocio que rodea a los jóvenes talentos. "Hay muchas historias de los campos de fútbol que nunca han visto la luz ni serán jamás contadas, solo por la falta de acceso y democratización de las oportunidades. Cuando la tecnología nos tiende una mano podemos hacer dos cosas, o la tomamos o seguimos mirando para otro lado y acrecentando la cantidad de chicos frustrados y familias que han invertido hasta lo que no tienen para impulsarlos", analiza.

Esta app fue llamada así por dos razones. En primer lugar, porque el objetivo de los jugadores no es la fama ni el dinero sino llegar a la cima y alcanzar la gloria. Y también porque es un nombre femenino con frescura y energía creativa, una de las señas de identidad que pretende implantar Victoire Cogevina para su proyecto. La creadora de la aplicación observó también las grandes dificultades para llegar al profesionalismo, con un alto precio para los jugadores y sus familias. Por ello, la idea de Cogevina es facilitar al máximo el contacto entre futbolistas y clubes: "Será muy simple de usar, fácil acceso y manejo. Subiendo el vídeo y completando algunos datos como nombre, posición, derecho o izquierdo, edad, etc ya será suficiente. Todo lo demás lo hará la tecnología a través del uso de la Inteligencia Artificial y el análisis de datos provenientes de las imágenes de vídeo".

De esta forma, cualquier jugador podrá subir a la aplicación mediante su móvil vídeos demostrando sus habilidades y los clubes podrán acceder directamente a ellos. Una red social dedicada exclusivamente al fútbol y al descubrimiento de grandes talentos escondidos. En la actualidad hay gran cantidad de imágenes y vídeos en Internet, ya sea en redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram o sobre todo Youtube. Igualmente, en la bandeja de correos de multitud de agencias de representación. Y todos ellos sin calificar. Por otro lado, las familias realizan inversiones tremendas, los clubes también en su intento por acceder a jugadores jóvenes, y con 'Gloria' el ahorro será para todas las partes. Obviamente, no es algo gratuito, pero Cogevina confirma las ventajas en costes: "En principio será pagado por los que acceden a subir el vídeo, algo muy pero que muy bajo, de acceso para todo el mundo, y por otro lado las ligas y clubes también pagaran por acceder a esa información".

Con toda seguridad, la plataforma estará online, pero ya hay una lista de espera en la que pueden ingresar los interesados a través de la app. Los principales usuarios son futbolistas y clubes, pero la intención no es ni mucho menos eliminar de la ecuación a los agentes, como así confirma Victoire Cogevina: "Cuando un club descubra un talento siempre habrá un agente que tenga que cerrar esa negociación, asesorar al joven en su manejo de carrera y futuro. No queremos dejarlos sin trabajo, sabemos que los agentes hoy representan a grandes figuras y jóvenes promesas pero que, por el acceso a la información que hoy tienen sus padres, cada vez es más difícil estafar o engañar con malas intenciones. Hay muchos agentes correctos que son los grandes artífices de carreras extraordinarias, pero no están disponibles para todos".

Las expectativas de Victoire Cogevina son grandes, pretende llegar a lo más alto, trabajar codo con codo con las grandes ligas del mundo. "Es una plataforma global. Hemos hablado con la liga alemana, con la liga española, con la argentina también. Las grandes ligas son las más interesadas. Quieren tener la prioridad, el ser líderes les crea cierta responsabilidad y compromiso de estar a la vanguardia de todo", cuenta la protagonista, que también ha confirmado haber tenido ya conversaciones con grandes actores del fútbol como la FIFA. Su último gran paso en el desarrollo de la aplicación ha sido la incorporación de Matías Castello como nuevo CPO de 'Gloria'. Procede de Facebook y antes lideró el equipo de productos móviles en EyeEm, una comunidad de fotografía con sede en Berlín y un mercado de más de 20 millones de usuarios.

, en Madrid. "En todo momento para mí ser mujer y llevar este proyecto adelante incluye una responsabilidad muy grande. Sé que en muchos casos represento la voluntad de muchas otras que están trabajando para que su voz sea escuchada en la mayor cantidad de ámbitos posibles. A", valora la argentina sobre su presencia en el acto. Para ella, al contrario de lo que pueda parecer, el ser mujer ha sido una ventaja, que efectivamente ha aprovechado para crecer: "Es un ámbito donde las mujeres son poco vista, y para ser honesta al principio mi presencia ha llamado un poco la atención. Mas allá de esta primera impresión, después hay que aguantar con creatividad, buenas ideas, solvencia y responsabilidad.Eso es así, pero ya estoy acostumbrada y me he formado para rendir al máximo".

Sin duda, una trayectoria sostenida por una pasión que nació desde pequeña y que ha llevado al terreno profesional. Como buen hincha de 'La Academia', y como le enseñó su madre, ahora pretende crear dentro de su aplicación una academia de jóvenes talentos que puedan llegar de su mano a los clubes más importantes del mundo y alcanzar la gloria.