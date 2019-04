Opiniones encontradas sobre el Bayern-Dortmund entre viejas glorias alemanas

Las viejas glorias del fútbol alemán ha formulado opiniones encontradas tanto en lo relativo al pronóstico del clásico alemán de este sábado entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund como en cuanto a la importancia que tendrá en la lucha por el título.

Para el exinternacional y exjugador del Bayern Paul Breitner la cuestión es clara: quien gane el clásico será campeón y el ganador será el Bayern.

"El Bayern será siempre favorito sin importar la posición que ocupe en la clasificación y sin importar el rival. Los hinchas del Bayern no quieren dramatismo, lo que quieren es tener 15 puntos de ventaja ya en navidad", dijo Breitner en declaraciones a la revista "Kicker". "El ganador del sábado será campeón y el ganador será el Bayern", agregó.

Sepp Maier, el legendario portero del Bayern de los años setenta y de la selección alemana campeona del mundo en 1974, no está tan convencido. "El Dortmund no había estado en los últimos años tan cerca de ser campeón como ahora. El sábado no quedará nada decidido", dijo Maier.

Ottmar Hitzfeld, que fue dos veces campeón alemán con el Dortmund como entrenador y cinco veces con el Bayern y ganó con los dos equipos la Liga de Campeones, coincide en buena parte con Maeer.

"Dortmund tiene una plantilla competitiva y hambrienta y la posibilidad del título que al fin se ha declarado como meta. Se demoraron mucho en ello, habían debido decir antes: ahora o nunca porque desde 2012 no habían tenido una ocasión tan clara de superar al Bayern", dijo Hitzfeld en su columna para el "Kicker".

En 2012 el Dortmund salió campeón y después el Bayern ha ganado seis Bundesligas consecutivas. Para Lothar Matthäus, excapitán del Bayern, su antiguo equipo suele hacer los mejores partidos justo cuando están bajo presión.

"El Bayern conoce ese tipo de partidos y saba resolverlos. Ninguno de los dos equipos ha tenido su mejor desempeño en las últimas semanas. Creo que por jugar en casa y por la experiencia ganará el Bayern. Pero la lucha por el título seguirá abierta", dijo Mathäus.

Si gana el Dortmund, en cambio, y se pone cinco puntos por delante, habría dado, según Matthäus, un paso importante hacia el título.