Van de Beek: "Hay interés del Real Madrid"

Donny van de Beek reconoce que hay "interés" del Real Madrid por hacerse con sus servicios, pero apuntó que no se puede ir tan "rápido" como los "periódicos españoles".

"Hay interés, pero vais muy rápido. Hay tantas tonterías en los periódicos españoles, pero no tengo que decir qué es y qué no es cierto", dijo en declaraciones a FOX Sports, donde confirmó de alguna manera el contacto con el cuadro blanco, pero no dio más pistas de si corresponderá dicho interés.

Mientras, el entrenador del equipo de Ámsterdam, Erik ten Hag, intenta retenerle: "Donny es muy importante para nosotros", dijo en la previa al arranque de la Eredivisie. Tras las salidas de Frenkie de Jong y Matthijs de Ligt, no quiere perder a ningún jugador importante más.