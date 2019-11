Pepelu: ?El paso al Tondela ha salido muy bien?

José Luis García 'Pepelu' (Denia, Alicante, 1998) apostó en verano por salir cedido del Levante rumbo al Tondela en busca de minutos en la elite en una decisión que "ha salido muy bien". En una entrevista con EFE revela, además, que ojalá pueda hablar con Iker Casillas cuando visiten al Oporto en la liga portuguesa porque le "haría mucha ilusión".



En el club portugués, presidido desde noviembre de 2018 por el exfutbolista David Belenguer y gestionado por Hope Group, se ha convertido en un fijo para su técnico, el español Natxo González, y ahora sigue el mismo camino en la selección española sub 21 con la que fue titular en la victoria del pasado jueves (3-0) contra Macedonia del Norte.



Pregunta: Otra convocatoria con la Sub-21 y titular contra Macedonia. ¿Cómo lo vivió?



Respuesta: Muy contento de jugar el otro día como titular, pero me quedo sobre todo con las buenas sensaciones del equipo y por los tres puntos, que en este parón es clave conseguir victorias para estar ya casi clasificados.



P: ¿Se lo esperaba?



R: No. No nos comenta nada. (el entrenador) Nos lo comenta el día del partido antes de salir al estadio. Siempre que es una noticia así, pues muy contento y a intentar aprovecharlo, que yo creo que sí lo hice.



P: Una titularidad que llegó en un estado como el de Santo Domingo que pudo ser su casa hace un año. ¿Lo vivió de forma diferente o especial ese partido?



R: (Ríe). Es cierto que se recuerda porque casi fui jugador del Alcorcón, pero se queda en una anécdota. Tampoco especial por el estadio, fue especial por jugar con la selección.



P: Tras su paso por la Sub-19 en la que llegó incluso a ser capitán ahora llega a la Sub-21 también de la mano de Luis de la Fuente que le sigue dando su confianza.



R: Han pasado dos años casi y se juntan muchos compañeros y el míster que me dio la oportunidad. Contento de que siga confiando en mí e intentando devolver la confianza con mi juego y ayudando lo máximo posible.



P: Unas convocatorias con la Sub-21 que llegan tras su cesión al Tondela. ¿Por qué tomó esta decisión?



R: Cuando se plantea la opción de ir fuera a jugar a otra Liga es algo nuevo y al principio tienes la duda de cómo va a salir, pero gracias al míster, a Natxo González, me dio confianza para ir allí y eso siempre es importante para dar el paso definitivo. Ha salido muy bien, estoy muy contento de estar allí y me están haciendo muy feliz.



P: Jugó muchos años en la cantera del Levante e incluso vivió en su residencia, ¿esperaba haber tenido este verano la oportunidad de jugar con el primer equipo?



R: Llevo muchos años ahí y me han tratado muy bien en las categorías inferiores, al final los canteranos tenemos que trabajar e intentar dar el máximo en el día a día. Lo que depende de mí es que el míster del primer equipo de alguna oportunidad que de momento no se ha dado, pero estoy tranquilo porque he dejado todo en el campo.



P: Su rendimiento con el Tondela, donde ha jugado todos los minutos menos uno, y con la selección española Sub-21 hace que se hable de que hay interés de equipos que juegan en competición europea por hacerse con sus servicios, ¿le ha llegado algo?



R: Al final eso es el día a día en el fútbol y yo estoy centrado en el Tondela, que es donde me han dado la oportunidad de buscar ese paso más que yo buscaba y ahora mismo solo te puedo decir que solo pienso en estar centrados en ellos y hacerlo lo mejor posible.



P: Está en un club como el Tondela que compró el exfutbolista David Belenguer hace justo un año y que gestiona Hope Group -que hace lo propio con el Granada, el Parma y el Chongqing Lifang -. ¿Cómo se vive allí este cambio?



R: Por lo que yo sé el año pasado fueron muy bien recibidos. Al final ellos compran el club, pero todos los que trabajan allí son gente que llevan mucho tiempo en el Tondela y que le tienen mucho cariño. Ellos han metido algún toque por su forma de trabajar, pero es un club muy familiar con un gran ambiente en el día a día y todo el mundo está feliz; y esto se refleja en los resultados.



P: Unos resultados que les han llevado a ser sextos en Liga, a tan solo un punto de puestos europeos, ¿objetivo entrar en Europa?



R: El objetivo que tenemos es claro porque lo pusimos desde el primer día que es hacer la mejor campaña posible y mejorar cada día a cada jugador para que el equipo sea mejor. Cada día somos más ambiciosos y queremos hacer cosas bien. Vamos mirando objetivos pequeños y poco a poco.



P: El partido a partido que se lleva tanto ahora, ¿no?



R: (Ríe). Sí, se lleva mucho, pero nosotros nos encaramos en el día a día y desde que empezamos el año hasta ahora hemos dado un salto como equipo muy importante.



P: ¿Cómo cambia la Liga portuguesa respecto a la española?



R: El fútbol es muy diferente y premia mucho lo físico, la intensidad. No existen jugadores, en mi opinión, con gran desequilibrio como los hay en España y eso hace que sea una Liga muy exigente y que tengas que dar lo mejor de ti para ganar cada partido.



P: Hablando de jugadores que están en Portugal, uno de los nombres que más sonó en verano por un posible fichaje por el Real Madrid es Bruno Fernandes. ¿De verdad es tan bueno o hay alguno que le haya llamado más la atención?



R: Al final hemos jugado 11 partidos y sí te quedas con algún detalle de algún jugador. Pero como tu dices, para mí Bruno Fernandes es el mejor jugador de la Liga y el más desequilibrante para su equipo, el que define con pequeños detalles.



P: Y en Portugal hay muchos jugadores españoles, no sé si les preguntó algo cuando llegó.



R: He jugado con alguno y he jugado contra algunos como Alberto Bueno (Boavista), Grimaldo... espero que cuando vayamos a jugar contra el Oporto pueda hablar con Casillas porque me haría mucha ilusión.



P: ¿Qué objetivo personal se pone de aquí a final de temporada?



R: Si te digo la verdad es ser mejor cada día. Lo que estoy haciendo. Crecer como jugador y como persona, que creo que voy por el buen camino porque también me están ayudando mucho para eso.



P: ¿Y con su equipo?



R: Pues te diría lo mismo, porque al final lo que queremos es crecer individualmente y eso hace que crezcamos individualmente. Creo que vamos por el buen camino y espero que podamos quedar lo más arriba posible.