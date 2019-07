Yeray: ´Todo han sido facilidades por las dos partes´

Bilbao, 18 jul (EFE).- Yeray Álvarez, que ha renovado por el Athletic hasta el 30 de junio de 2026 con una cláusula de rescisión de 70 millones de euros, aseguró este jueves que "todo han sido facilidades" entre las dos partes para llegar a un acuerdo.



"Estoy muy orgulloso, agradecido a los que me han apoyado y muy contento. Es un orgullo y una satisfacción", dijo sobre su renovación el central de Barakaldo, quien compareció en la sala de prensa Jose Iragorri de San Mamés junto al presidente, Aitor Elizegi, y el director deportivo, Rafa Alkorta, para valorar su ampliación de contrato.



A Alkorta, por cierto, Yeray le "recuerda a Puyol, a Ayala", a centrales que sin ser muy grandes están concentrados y hacen una buena lectura del juego. "Todos los que no hemos sido altos hemos tenido que vivir de la concentración y de leer bien la situación. Ahora se les pide más con balón", dijo el exjugador internacional, que también se incluyó en ese perfil.



"Ahora a un central se le pide más salida de balón, que mida 1,90 y vaya más de cabeza. No va con mi estilo, que tengo que buscarme la vida, anticiparme", asintió un Yeray, que de lo que lleva en el Athletic, al que entró con 12 años en edad infantil, se queda "con el debut" y "el segundo año" en el equipo.



En ese segundo año por cómo se levantó dos veces del cáncer y de su recaída y por la "solidaridad" recibida de un vestuario al que se mostró "agradecido".



En cuanto a posibles ofertas que pudo tener, dijo: "A mí ni me ha llegado nada ni he pensado nada, tenía claro que quiero seguir aquí durante muchos años, hasta que me aguante el cuerpo".



"Es un jugador 'top' y estoy seguro de que habrán equipos de los fuertes que habrán preguntado por él", aseguró Alkorta, que cree que, como "el fútbol va evolucionando hasta puestos insospechados, si (Yeray) sigue evolucionado claro que puede venir alguien por 70 millones" para ficharle.



En ese sentido ve a la pareja que forma con Iñigo Martínez de las mejores de LaLiga e incluso "de Europa". "El año pasado fue una de las mejores parejas de europa y (en LaLiga) es un Top 3 seguro. Y si se juntan con Unai (Núñez) también es un top. La unión entre los dos (de Yeray e Iñigo) fue como un buen bombazo. Y con una buena pareja de centrales los demás juegan con más tranquilidad", dijo.



Al respeto de una posible renovación también de Unai Núñez, recientemente campeón de Europa Sub-21, dijo que "tiene contrato" y dio casi por hecho que Cristian Ganesa y Andoni López, dos laterales izquierdos ahora por detrás en el escalafón de Yuri Berchiche y Mikel Balenziaga, saldrán cedidos de nuevo.



"Estamos trabajando para que tengan la mejor situación posible, buscando la mejor manera. En ese puesto se les ha puesto complicado y ya saben la opinión del entrenador", dijo.



Por su parte, Elizegi se mostró muy "contento" con la renovación de un jugador que considera "importantísimo" y "una garantía". "Sería difícil encontrar en Europa otro central de estas características", consideró.



"Es la renovación que en mi casa pedíamos los tres por el mensaje que ha significado", añadió ya en un tono más emocional.



"Para muchos años dejamos asegurado ese centro de la defensa", apuntó, coincidiendo con un Alkorta que cree que "durante muchos años" van a poder "dormir tranquilos". "Y yo soy uno de ellos", confesó el excentral internacional.



Sobre la próxima temporada, en la que debutarán contra el Barcelona en San Mamés, Yeray se mostró ambicioso: "El inicio va a ser complicado, pero no veo ningún impedimento para ponernos en los puestos de arriba, tenemos equipo de sobra y muchas ganas".