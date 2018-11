El examen de Griezmann.

"He decidido quedarme" en el Atlético de Madrid, anunció el pasado 14 de junio Antoine Griezmann, este sábado por primera vez desde 'La decisión', el documental con el que hizo pública su continuidad, frente al Barcelona, el club al que rechazó para ganar, liderar y entrar en la historia de rojiblanco.

"Antoine Griezmann, Antoine Griezmann...", suena ya de nuevo en las gradas del Metropolitano, olvidados ya en el pasado aquellos pitos que sufrió contra el Eibar, cuando su destino se debatía entre el Barcelona y el Atlético, del que es el máximo goleador en cada una de las últimas cinco campañas, con 118 goles en 227 duelos.

A las puertas de la resolución del Balón de Oro, al que aspira entre los candidatos; renovado de forma millonaria por el club rojiblanco hasta 2023 y un Mundial, con la selección francesa, y una Supercopa de Europa, con el Atlético, después, el partido con el equipo azulgrana rememora un verano cuyo futuro acaparó la atención.

Incluso, desde meses antes, cuando el Barcelona insistía en su fichaje, cuando el Atlético respondió con una queja ante la FIFA, primero, y expresó, luego, que estaba "harto de la actitud" del club azulgrana, cuando su continuidad era una incógnita, mientras su equipo intentaba retenerle y su pretendiente contratarle sí o sí.

"No sé si me voy a quedar, no sé si me voy a ir", decía el 20 de abril, según la fecha citada por el documental La decisión emitido por Movistar. Por un lado, el Atlético, con el que había dado el salto entre los mejores del mundo, y una multimillonaria oferta de renovación. Por otro, el Barcelona, que insistía en su fichaje, dispuesto a abonar la cláusula de rescisión para unirlo a su club.

Entre las dos perspectivas, entonces, momentos de dudas. También un título con el Atlético, la Liga Europa al lado de su casa, en Lyon, con él como doble goleador y mejor jugador; la celebración en Neptuno; las palabras de sus compañeros o su entrenador, Diego Simeone; un encuentro con su amigo Diego Godín y el técnico para inclinar su decisión a la continuidad, después de los pitos que recibió contra el Eibar y que reabrieron sus inquietudes...

Y fichajes por parte del Atlético, como su compañero en la selección francesa, Thomas Lemar, para demostrar con hechos su nuevo y ambicioso proyecto, para proseguir con la ofensiva desde todos los ámbitos, económico, deportivo y social, que había iniciado meses antes el club cuando el Barcelona ya aparecía en su horizonte.

El Atlético ganó el pulso. El día 14 de junio fue el anuncio a través del documental, pero desde antes su continuidad parecía más cercana que su salida, como expresó el propio atacante a algunos compañeros antes del choque frente al Eibar, en la última jornada, y como verificó el club madrileño con su entorno justo ese mismo día.

"He decidido quedarme". Sonriente, frente al Metropolitano, la frase casi un mes después cerró el documental y la incertidumbre. Su presente y su futuro son en rojiblanco; su rival, este sábado en el Wanda Metropolitano, su oponente por la Liga, la Champions, la Copa del Rey o cualquier torneo en disputa, era, es y será el Barcelona.

Reafirmado en aquella decisión, se enfrenta con él este sábado. Es su decimoquinto duelo contra él con la camiseta del Atlético, con una sola victoria y con tres goles, dos de ellos concentrados en una noche mágica en el Vicente Calderón, el 2-0 en los cuartos de final de la Liga de Campeones del curso 2015-16, y otro en Copa del Rey, en el mismo escenario, en una derrota por 1-2 al curso siguiente.

Entonces y ahora es el líder ofensivo del Atlético, con el que ha participado en 38 goles en los últimos 42 encuentros oficiales, con 27 tantos -seis en esta temporada- y once asistencias, de las que cuatro corresponden a este curso, en el que paso a paso, condicionado por una tardía pretemporada, recupera la versión determinante e indispensable que requiere su conjunto para un desafío tan grande como el que le espera este sábado.