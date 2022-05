Piqué tira del franquismo para argumentar sus audios con Rubiales

La Superliga "se ha convertido en algo mu político en España", dice el central del FC Barcelona

Gerard Piqué ha vuelto a abrir la boca y, como suele ser habitual siempre que el central del Barça lo hace, ha despertado la polémica. En una entrevista con Gary Neville en el programa The Overlap, de Skybet, Piqué se ha referido a diversos temas sobre su trayectoria y la actualidad, audios con Rubiales incluídos. Además, el zaguero manifestó su opinión sobre la Superliga: "Se ha convertido en algo muy político aquí en España.

Sobre su etapa en el United, Piqué dijo que "Ferguson era como un segundo padre", de ahí que en su día le pidiera que le "dejara salir al Barcelona". "Siempre he apreciado cómo entendía a los jugadores. Cuando llegué al Barcelona no estaban muy bien: Ronaldinho y Deco se habían ido, Eto'o estuvo cerca de marcharse... pero empezamos a crecer. Recuerdo que antes de la primera final de la Champions Guardiola nos puso un vídeo resumen de todo el año con nuestros familiares y creo que nos ayudó porque salimos emocionados. El United estuvo a punto de marcar en los primeros minutos", apostilló.

Sobre la relación FC Barcelona-Real Madrid en tiempos de Guardiola y Mourinho, Piqué tampoco se mordió la lengua: "Fue muy duro en España. Recuerdo que la primera vez que vino al Camp Nou con el Madrid, después de ganar el triplete con el Inter de Milán, fue un choque de realidad y perdió 5-0. Pero es cierto que en las ruedas de prensa estaba cada día presionando y quizá para Guardiola fue demasiado durante un cierto tiempo. No tenía que ver con el fútbol. En ese tiempo destrozó de muchas formas cómo veíamos el fúltbol. Incluso la relación con los jugadores. Mourinho va a la cabeza del jugador y si dice que alguien te odia, te lo crees. Iba a saludar a Iker y él no me hablaba. Tuvimos que hacer un ejercicio entre los jugadores del Barcelona y el Madrid para restrablecer lazos, volver a ser un buen vestuario y ganar el título".

Como no podía ser de otra forma, Piqué tampoco eludió la polémica en temas como la Superliga y lo audios con Rubiales.

La Superliga: Se ha convertido en algo muy político aquí en España. La prensa está controlada por diferentes personas que apoyan la Superliga. No se ve igual que en Reino Unido, que vi cómo la gente estaba en contra. En mi opinión, destrozas el fútbol porque solo los grandes se benefician. No creo que el Madrid y el Barcelona hayan jugado de la manera correcta en esto. Con esta opinión voy en contra de mi club, pero entiendo completamente la postura del Barcelona, del Madrid y de la Juventus. Pero para el fan no creo que sea la mejor manera de hacer las cosas. Está claro que la gestión en la Premier League es la mejor y en Italia es un poco peor que en España. En España ha mejorado un poco con respecto a los años 90".

Los audios con Rubiales, presidente de la RFEF: "La controversia ha sido una pesadilla porque aquí en España es cómo es, es una cuestión cultural cuando hablas de tanto dinero. Nadie prestaba atención a la Supercopa, era similar a la Community Shield, pero la Community Shield estaba llena de gente. Está probado que ha sido un éxito. Entiendo a la gente que no quiere que se juegue en Arabia Saudí, pero yo no decido, es la Federación. Siempre he dicho que el fútbol y el deporte abren países. En 1966, con Franco, nos dieron el Mundial de 1982 y Franco era un dictador. Tenemos que darle la oportunidad a esa gente".