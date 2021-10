Negredo y la doble lectura del punto salvado.

Álvaro Negredo acabó rescantando un punto ante el Mallorca en el añadido del partido, igualando a uno en el 93' desde los once metros, una vez que el Choco Lozano hubiera sido derribado en el área rival. Así analizaba el encuentro el delantero del Cádiz, ante los micrófonoso de Movistar: "Ha sido un partido muy disputado, con mucho parón de juego. Ellos se han puesto por delante, el equipo ha estado intentando remar bien para conseguir el objetivo y se consiguió un punto. Queríamos más pero no ha podido ser".

Negredo, autor del empate en el Cádiz-Mallorca

La doble lectura del punto: "Cuando marcas al final te vas a un poco mejor, pero necesitamos puntuar de tres en tres ya. Se nos está haciendo un poco tarde. Vamos a seguir, esto no ha terminado, van pocas jornadas y vamos a por el objetivo".

El plantel confía: "Dentro del vestuario no hay ninguna duda, sabemos que va a ser difícil pero el objetivo está ahí. Vamos a intentar conseguirlo y no vamos a fallar".

Su segundo gol de la temporada: "El primer penalti que tiré ante el Betis no lo hice muy bien, he tenido otra oportunidad y he asegurado con confianza. Contento con el gol pero no por sumar sólo un punto".