"Tenemos guerreros; Fali y Pacha son los que más rascan".

El Choco Lozano es uno de los jugadores más destacados del Cádiz CF de Álvaro Cervera en este primer tercio de la temporada en el que los amarillos están pasando más apuros de los que habría gustado a muchos.

Concentrado con Honduras, el delantero catracho ha analizado su momento de forma y el del Cádiz, que la pasada jornada sumó una victoria muy importante ante el Athletic Club en San Mamés. Un partido en el que no vio puerta, aunque sí lo hizo ante el Villarreal, jornadas antes, en La Cerámica, cuando firmó un 'hat-trick' y se convirtió en el segundo futbolista del Cádiz CF que conseguía algo similar en toda la historia del conjunto amarillo en la máxima competición a nivel nacional, tras Mágico González. "Nunca me había pasado marcar un 'hat-trick' y que mi equipo no gane. De hecho es la primera vez que marco un 'hat-trick' en España. Te quedas con esa espinita de no poder ganar, sobre todo porque necesitamos vencer para conseguir la permanencia en Primera", dijo en 'La Pizarra de Quintana', en Radio Marca.

Actualmente es el máximo goleador del Cádiz CF, con cuatro dianas, habiendo superado ya sus registros del curso pasado, cuando hizo tres: "Quería superar la cifra de la temporada pasada, que no era muy difícil, y ya la superé. Nunca me gusta decir una cifra como marca. Lo importante es el equipo".

Y tras el empate en Villarreal, una igualada 'in extremis' contra el Mallorca y el triunfo en San Mamés. Una dinámica muy positiva: "Es buena. Los empates se hacen buenos si se refrendan con victorias. Y encima en un campo complicado como San Mamés. Tiene mucho mérito lo que el Cádiz CF está haciendo. Siempre fuimos optimistas en cuanto a las victorias. Sabíamos que ganando un encuentro todo cambiaría. En Primera cuando te metes abajo parece imposible ganar algún partido".

También se refirió el Choco Lozano a su relación con el Pacha Espino, su escudero en la izquierda, donde lo viene colocando Cervera este curso: "Esta temporada comencé jugando en la banda izquierda. Defendemos muy atrás y el míster me coloca ahí por profundidad, para tener más espacios y así correr para poner buenos centros. Jugar con 'Pacha' siendo extremo es lo mejor que te puede pasar en el fútbol. Él defiende todo y va a todas. Tiene una energía enorme y todos nos quedamos sorprendidos con él porque es el minuto 90 y sigue atacando y sin parar de correr. Le pedimos un poco de esa energía".

Sobre el charrúa y su garra, bromeó el Choco: "Pega por todos lados, pero es su esencia. No lo puede cambiar. Ojalá dé el salto que todos deseamos y lo llamen para su selección. Tenemos guerreros en el equipo. Entre Fali y 'Pacha' son los que más rascan".