Un refuerzo chino para el Cádiz.

Adelantó ESTADIO Deportivo que el Cádiz CF maneja una revolución para su delantera el próximo mercado de enero. Hace falta gol y se trabaja en un refuerzo, aunque para ello hace falta, primero, hacer sitio. Florin Andone y Osmajic podrían salir, o esa, al menos, es la intención de un Cádiz CF que busca la mejor solución para todos.

El internacional rumano no ha acabado de asentarse en el vestuario amarillo, donde no goza de la confianza de Álvaro Cervera, mientras que el montenegrino ha sido más noticia por lo extradeportivo que por lo hecho dentro del campo. Y eso, lógicamente, no ha sentado nada bien en la entidad, como el propio Manuel Vizcaíno verbalizó durante su entrevista con ESTADIO Deportivo.

Andone, por su parte, no acaba de verlo claro y opta por intentar revertir la situación en este mes y medio que queda hasta enero, siempre y cuando Cervera le dé una oportunidad. Reforzar la delantera no será sencilla, tanto por lo deportivo como por lo económico.

Junto a la complicación que supone encontrarle un destino atractivo para todos en este mercado de enero a dos delanteros que no acaban de cuajar, tanto o más complicado se antoja dar con ese delantero que aporte rendimiento inmediato y goles. Un mirlo blanco que, de aparecer, no sería barato.

Y en esas está el Cádiz CF, quien con la llegada del inversor Ben Harburg ha abierto sus fronteras y se muestra aún mucho más ambicioso que antes. Harburg considera interesante desde un punto de vista estratégico la llegada de un futbolista chino para expandir la marca del club en Asia. Y ahí que está el Cádiz CF rastreando el mercado... Aunque no para enero.

"Cuando llegue el momento y siempre que no debilite tu potencial deportivo, se valorará. Todos los clubes han estudiado esta posibilidad y algunos lo han llevado a efecto", ha dicho al respecto Manuel Vizcaíno en El Pelotazo de Canal Sur Radio.