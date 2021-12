Los jugadores cedidos por el Cádiz... ¿Triunfan o fracasan?

El pasado verano el Cádiz CF llevó a cabo una transformación en su plantilla, por un lado se incorporaron hasta nueve futbolistas y se dieron salida a doce jugadores, cuatro de ellos en calidad de cedido. Dar salida a los descartes fue el gran problema de la dirección deportiva, encabezada por Óscar Arias en el verano del año 2020, el del ascenso, muchos de ellos a última hora, como fue el caso de Jovanovic, cuyo contrato fue rescindido de manera unilateral por el club, motivo por el que el balcánico demandó a la entidad la cuantía de 900.000 euros, aunque finalmente el Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz le diera la razón al club.

Un total de doce jugadores abandonaban la disciplina del Cádiz en verano, algunos para no volver, como por ejemplo Pedro Alcalá, Sergio González o Caye Quintana, mientras que Jorge Pombo, Álvaro Giménez, David Mayoral y Nano Mesa se marchaban en calidad de cedidos, ya que en el club piensan que son futbolistas por los que pueden sacar tajada en un futuro.

En el caso de Álvaro Giménez, el delantero recaló en la filas del submarino amarillo en enero del año 2020 procedente del Birmingham inglés. En plena adaptación al juego de Cervera se paralizó el mundo del fútbol, y la sociedad en general, a causa de la pandemia. Marcó un gol en la segunda vuelta en Segunda división y dos la pasada temporada en Primera hasta el mes de enero cuando se marchó cedido al RCD Mallorca, dónde marcó un gol en catorce encuentros. Álvaro Cervera no contaba con él y este verano puso rumbo al Real Zaragoza como cedido, aunque en el contrato hay algunas cláusulas que obligarían al equipo aragonés a ejecutar una opción de compra por delantero, siendo la más destacada la del hipotético ascenso de la entidad zaragozana, aunque parece poco probable porque ocupan la decimocuarta posición con 26 puntos a cinco del playoffs de ascenso. Tiene contrato hasta junio del año 2023 y su ficha es una de las más altas de la plantilla. Esta campaña ha marcado cuatro goles en Segunda.

Situación parecida tiene Jorge Pombo. Al igual que Álvaro Giménez, el mediapunta llegó al Cádiz en calidad de cedido del Zaragoza pero con una opción de compra obligatoria en caso de ascenso, situación que finalmente se produjo. Tampoco contaba para Álvaro Cervera y también tiene contrato hasta junio del año 2023. Pobres números para el atacante que solo marcó un gol oficial en año y medio con la elástica amarilla. Actualmente se encuentra cedido en el Real Oviedo, dónde no está teniendo mucho protagonismo, 367 minutos en doce partidos.

El Real Zaragoza no solo incorporó a Álvaro Giménez procedente del Cádiz CF, ya que Nano Mesa también puso rumbo a tierras aragoneses. El caso de Nano Mesa siempre ha creado mucha animadversión por parte de los aficionados, ya que el jugador llegó a la Tacita de plata procedente de la SD Eibar como cedido, pero no tenía una opción de compra obligatoria como si las había con otros jugadores como Pombo, Malbasic, Lozano, etc. El propio Álvaro Cervera llegó a reconocer que fue una decisión del club y no suya. Tiene contrato hasta el año 2024 y desde el ascenso no ha contado para Álvaro Cervera. La pasada temporada salió cedido en enero con rumbo a la UD Logroñés, allí jugó diecinueve partidos y solo marcó un gol y dio una asistencia. Esta temporada en Zaragoza ha marcado dos goles.

Por último, el cuarto jugador que está cedido por parte del Cádiz es David Mayoral. El atacante firmó por la entidad gaditana en verano del año 2020 y no ha debutado en partido oficial y tras una temporada en Rumanía, esta campaña milita en el CD Lugo de Segunda división. Tiene contrato con el Cádiz hasta 2023, y tan solo ha jugado 145 minutos en cuatro partidos con el conjunto gallego.

Consulta cómo está siendo la temporada de los jugadores cedidos por el Cádiz en nuestra galería.

