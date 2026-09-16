Iza, 33 años, molesto con la afición del Cádiz tras retirarse: "He recibido más caña que el resto"

El lateral derecho, que se ha retirado del fútbol profesional porque su físico ya no aguanta el ritmo que exigen los partidos, señaló su malestar por las críticas recibidas por los seguidores del club amarillo ya que bajo su opinión ha estado en los mejores años del equipo y no se le ha valorado como merece

Iza Carcelén es uno de los jugadores que siempre va a estar unido a la historia del Cádiz CF debido a que el lateral derecho ha sido miembro del equipo amarillo que consiguió el ascenso a Primera división en el año 2020 y que logró la permanencia en la élite del fútbol español durante varias temporadas consecutivas. A pesar de ello, el de El Puerto de Santa María no está exento de críticas de parte de la afición cadista lo cual no le gusta en absoluto.

Iza Carcelén repasa sus años en Primera división con el Cádiz

Iza Carcelén repasó su trayectoria deportiva en el podcast Offsiders en donde se ha mostrado muy orgulloso del rendimiento personal que dio así como de aquel Cádiz CF que construyó Álvaro Cervera. El lateral derecho fue muy importante entre los años 2020 y 2024 en los que el equipo amarillo compitió contra grandes rivales.

El lateral derecho dijo que no le costó demasiado ponerse al ritmo de lo que le exigía la categoría. "En Primera el nivel era una locura, el cambio fue abismal, me adapté rápido". El de El Puerto de Santa María sacó pecho por haberle competido al Real Madrid o al FC Barcelona. "Competimos muy bien, ganamos al Real Madrid y al Barça de Messi con el mismo equipo que teníamos en Segunda".

A pesar de que en Primera división hay grandes futbolistas, Iza Carcelén señaló a Mikel Oyarzabal como el delantero que más quebraderos de cabeza le dio. "En Primera hay jugadores muy buenos, futbolistas como Vinicius y Dembélé se dosifican. A mí me costó mucho defender a Oyarzabal, siempre nos ha marcado gol, es muy listo".

Iza Carcelén, molesto por la críticas de la afición del Cádiz CF

No todo es color de rosa y felicidad para Iza Carcelén ya que dijo que no le gusta nada que la afición del Cádiz CF haya sido tan crítica con él. "A nivel personal no me gusta la fama, no me gusta que me pidan fotos, mi cara no engaña. Estoy molesto con la afición, soy de allí y he recibido más caña que el resto, no lo he entendido".

El gaditano quiso poner en valor su trayectoria en el Cádiz CF. "He sido parte de una de las mejores etapas y creo que deberían de haber sido más agradecidos. Mi madre siempre dice que nadie es profeta en su tierra".

Por otro lado, el lateral derecho argumentó que el descenso del Cádiz CF no se encajar tan mal. "Me han costado mucho los últimos años desde el descenso. A los de fuera se les reconoce más, pasa en todos lados. El descenso fue muy duro, lo tenía asimilado. Descender con el Cádiz no puede ser un cementerio".

Iza Carcelén disputó 226 partidos oficiales, de los cuales 119 encuentros fueron en Primera división y los restantes 101 duelos en Segunda división, además de sumarle sus actuaciones en la Copa del Rey, marcando 3 goles y dando 8 asistencias en las siete temporadas en las que defendió la camiseta del club amarillo.

Su retirada a los 33 años

Iza Carcelén desveló que ha dejado el fútbol profesional porque está sufriendo en ciertas partes de su cuerpo. "Tengo el cartílago roto, aplicando ácido me va bien". Una dolencia que hacía que personas de su entorno no estuvieran bien. "Estaba sufriendo mucha gente, familia, hermana, incluso mi ex pareja, el dinero no te lo soluciona todo".