Augustinsson: los brotes de covid en LaLiga, los cuatro positivos en el Sevilla, el partido ante el Cádiz, el Pacha...

Este mismo lunes, en el partido que enfrenta al Sevilla FC contra el Cádiz CF, podría abrírsele una oportunidad. A las lesiones se le ha unido al conjunto blanquirrojo un brote de covid que, al igual que al resto de equipos de LaLiga, alterará esta jornada las alineaciones. Desde el club se guarda el nombre de los positivos, dejando claro Augustinsson que él está disponible para lo que quiera Lopetegui en el Nuevo Mirandilla: "Sí, todo está bien. Me siento bien. No tengo covid".

Sobre los positivos en la plantilla, el sueco dijo: "Sí, es eso, un momento complicado. Está aumentando en todas partes. En cada país, en todos los clubes. Y como dijiste, tuvimos cuatro casos positivos y creo que otros clubes inclusos tienen más que nosotros. Es una situación realmente complicada. También en la Premier League o en la Bundesliga, con gente que está lesionada o que tiene covid. Entonces es una situación realmente complicada.

En relación al partido contra el Cádiz CF, Augustinsson espera que sea un encuentro "difícil". "Me he dado cuenta desde que llegué a España que cada partido en LaLiga lo es. Está muy reñida. No importa si juegas con un equipo de mitad de la tabla o de la parte baja. Cada partido es tan tan difícil que tienes que jugar a tu mejor nivel", apostilló.