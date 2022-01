Álvaro Cervera: "Nosotros peleamos, nos entregamos, pero en el fútbol no es solo eso"

Se mostraba contrariado Álvaro Cervera en la sala de prensa a la conclusión del encuentro entre el Cádiz y el Sevilla FC en el Nuevo Mirandilla. Los gaditanos cayeron derrotados ante los hispalenses en un choque en el que apenas llegaron con peligro a la portería rival, tan solo dos ocasiones, una de Espino con un disparo desde la frontal del área y la más clara con un remate de Florin Andone dentro del área, pero cuyo remate salió desviado cerca de la portería del arquero sevillista.

En un primer lugar afirmaba sobre el encuentro que "cuando el resultado no es en contra, cuando vamos empatados o ganando, somos un equipo reconocible. Cuando el partido se pone en contra un marcador desfavorable somos un equipo que permite muchísimo. Hasta el gol de ellos no han tirado a gol porque nos dedicamos a eso, pero luego realmente no hacemos daño ni tenemos sensación de peligro. Con la pelota cometemos más errores que aciertos. Cuando el rival se pone por delante se nos ven mucho más las carencias. Hay mucha diferencia entre dos equipos de la misma categoría". Hacía hincapié en que "El partido estaba condicionado para los dos equipos por muchas bajas. Es para los dos igual y no hay ventaja para nadie".

Hacía un análisis del juego de su equipo ante el Sevilla destacando que "la lectura es que nosotros peleamos, nos entregamos, pero en el fútbol no es solo eso. Existe calidad, acierto, veteranía. Cuando actuamos como equipo no somos malos, pero cuando las cosas se ponen en contra y tenemos que actuar individualmente se ven muchas lagunas".

Cervera tiene claro que "El principal problema de este equipo es que defiende más o menos bien, sabe cuáles son las virtudes del contrario y las manejamos bien, pero cuando la recuperamos realmente nos la quitamos de encima. No tenemos claridad con el balón", y agregaba que "podemos buscar cosas positivas. El equipo ha peleado, pero la realidad es que llevamos los puntos que llevamos. Algo hay que hacer. Ponemos todo lo que hay que poner, entrenamos bien, lo intentamos. Pero tenemos una realidad y la realidad hay que cambiarla de alguna manera. Los puntos que has perdido en los últimos minutos seguramente tienen que ver con que esta es LaLiga Santander. A día de hoy no hacemos tantas cosas bien como tantas mal. Hacemos cosas bien, pero también hacemos muchas mal".