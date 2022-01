Gallego: "Fuimos superiores al Cádiz, no merecimos llegar a los penaltis"

David Gallego, entrenador del Sporting de Gijón, consideró tras ser eliminado por el Cádiz de la Copa del Rey que sus jugadores fueron "superiores al rival" y no debieron llegar a la tanda de penaltis "que no deja de ser una lotería".

"De nuevo hemos hecho un gran partido ante un equipo de Primera" reiteró el técnico rojiblanco que repitió varias veces que "ha habido varios partidos en la liga mejores que los jugados en la Copa".

Gallego no opinó sobre el arbitraje y aseguró que el cambio de portero justo antes de la tanda de penaltis "estaba hablado porque Mariño es un enorme portero pero lo penaltis no son su fuerte y Joel estaba tranquilo para tratar de poder parar alguno".

Reconoció el gran partido realizado por Christian Rivera "que llevaba varias temporadas con muy poca participación y le costó coger la forma y ahora ya está para aportar mucho también en la liga".

El partido tiene que servir según el entrenador "para jugar con toda confianza ante el Amorebieta", por eso independientemente del resultado "el juego tiene que reforzar el trabajo para el próximo partido".

"Me voy un tanto desilusionado porque el equipo ha hecho mucho por pasar pero no lo hicimos, hemos sido superior al Cádiz pero sin tener el premio de pasar" aseguró Gallego que justificó no haber hecho prácticamente cambios "porque veía al equipo bien".