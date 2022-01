Bryan Gil, en manos de Adama Traoré

El futuro inmediato de Bryan Gil, como el de tantos otros jugadores, se puede decidir en esta próxima semana, la última del mercado invernal de fichajes. El jugador barbateño se ha convertido en uno de los objetivos de muchos clubes de LaLiga, y no sólo de ella, y podría dejar el Tottenham en busca de minutos.

Tal y como avanzó ESTADIO Deportivo a finales del pasado mes de diciembre, el Cádiz fue uno de los primeros en llamar a su puerta. Y es un interés que viene de lejos. El hecho de poder contar en sus filas con un jugador de la tierra es un plus y, como señalaron entonces, se trata de "una opción muy interesante".

Pero no es el único, conforme ha ido avanzando el mercado invernal y viendo que, pese a la acumulación que siempre hay de partidos en estas fechas su protagonismo no cambiaba, se han ido uniendo clubes para pedir su cesión. En este mes tan sólo ha disputado un minuto en la Premier, al que ha añadido 29 en la Copa de la Liga y 69 en la FA Cup, donde fue titular ante el modesto FC Morecambe.

Desde Francia, L'Equipe señalaba ayer que el Niza había tomado la delantera y tenía los contactos avanzados. Pero hoy también se ha unido un Valencia que, según Las Provincias, quiere hacer algunos retoques para completar su corta plantilla y ha entrado en la puja.

No obstante, el Tottenham no daría el visto bueno a ninguna operación hasta que no cierre otra que tiene en marcha. Se trata de otro jugador español, el internacional Adama Traoré, cuyo traspaso tiene muy avanzado con el Wolverhampton. En el caso de que llegase el catalán, los Spurs darían el OK a la cesión del barbateño.

El jugador está contento en Londres y su principal interés en salir cedido sería regresar a las convocatorias de Luis Enrique, así como intentar ganarse un puesto de cara al Mundial de Qatar. Clubes va a tener donde elegir y tal vez prime ahora que éstos le aseguren los minutos que en la Premier League no ha tenido.