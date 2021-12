Una posible vuelta a España de Bryan.

No le están yendo bien las cosas al exsevillista Bryan Gil por Londres. 629 minutos repartidos en 13 partidos son sus exiguos números en estos primeros meses de adaptación al fútbol británico. Unos números que son aún más dañinos para un futbolista de su corta edad y alta proyección si nos fijamos que en la Premier tan sólo ha disputado 57' a lo largo de cinco encuentros.

Se le ha atragantado la experiencia en el Tottenham al barbateño durante estos primeros meses en los que el cambio de entrenador tampoco ha sido una tabla de salvación para él. Ni con Nuno Espírito Santo ni con su sucesor en el banquillo, Antonio Conte, juega de manera habitual. Entre molestias físicas, suplencias y coronavirus acumula nueve partidos consecutivos sin aparecer por el césped en la Premier y eso, lógicamente, no se lo puede permitir. Ni él, por su edad, ni el Tottenham, que pagó al Sevilla FC 25 millones de euros y el pase de Lamela en una operación que ya se antojaba redonda para los intereses nervionenses incluso antes de que el argentino rompiera como sevillista, como finalmente acabó haciendo.

En las gradas del Tottenham Stadium, lógicamente, ya se empieza hablar de 'timo' entre la hinchada, habiéndose empezado a plantear diferentes escenarios sobre la figura del joven Bryan Gil, quien ha visto frenada su proyección tras un sensacional curso pasado en el que fue muy importante con el Eibar y en el que llegó a convertirse en internacional absoluto con España, amén de un Europeo sub 21 en el que España quedó segundo y una medalla de plata en los juegos olímpicos de Tokio. Se las prometía felíces, pero el año no ha acabado como le hubiera gustado al barbateño... Y al Tottenham.

En esta situación, lógicamente, empieza a hablarse en los mentideros sobre la posibilidad de que salga cedido en busca de esos minutos que se le privan en Inglaterra. El Mundial de Qatar está en el horizonte y aunque las plazas en la lista de España están muy disputadas, el barbateño sabe que sin jugar es totalmente imposible. Y eso, lógicamente, lo incentiva aún más. El Tottenham, por su parte, sabe que la inversión realizada en su momento de poco vale con el futbolista en el banquillo, mientras que son numerosos los clubes pendientes de su futuro y los intermediarios y agentes que se aproximan para interesars por la situación del joven extremo izquierdo.

En los contenedores de 'fake news', esos pseudoportales deportivos supuestamente especializados en el mercado de fichajes, no dejan de relacionarlo con clubes desde hace meses: Real Sociedad, Barcelona, etc... Una gran bola de nieve que cada día se hace más grande y que llega a la puerta del mercado de enero como una oportunidad de mercado.

El futuro de Bryan Gil

La pregunta, ahora, es qué pasará con Bryan Gil. ¿Saldrá cedido en el mercado de enero? Clubes, e intentos por sacarlo de Londres no faltarán desde luego. Por ello, ESTADIO Deportivo ha querido aproximarse al protagonista para conocer su situación. Un Bryan Gil que, tal y como aseveran a la redacción de este diario desde su familia, se encuentra "contento" en Londres, donde el club también lo está con él. Pese a ello, reconocen que la situación no es la idónea y que todavía es pronto. El mercado aún no se ha abierto y cualquier cosa puede acabar pasando, en función de cómo evolucione su situación y el cierre del mercado se vaya aproximando.

Es decir, que no es descartable que esa salida de las que todos hablan pueda acabar ocurriendo. Tanto Bryan Gil como su familia sabían que el reto era importante, de ahí que tampoco quieran ir a la ligera ahora a la hora de tomar una cesión como vía de escape.

¿El Cádiz, un posible destino para Bryan Gil?

De acabar dándose su salida, llega ahora el momento de elegir destino. El futbolista lo tiene claro: volver a España, a LaLiga. Aquí, lógicamente, no tendrá problemas en encontrar equipo. Por su currículum y proyección, clubes como Leganés o Eibar, en los que militó cedido anteriormente por el Sevilla FC, se le antojan pequeños, aspirando a más.

Aunque el futbolista quiere, y desea jugar; tener minutos. Por lo que se abre el abanico. Y ahí entra en juego el Cádiz CF, un equipo que busca extremo izquierdo para enero y al que el barbateño, cedido, haciéndose cargo el Tottenham de gran parte de su ficha, llegaría como agua de mayo. Además con un técnico como Cervera, de los que hace crecer al futbolista. Suena bien, ¿verdad?.

El gusto del Cádiz CF por Bryan, además, no viene de ahora. Ya lo ha intentado en calidad de cedido en varias ocasiones, con Óscar Arias como director deportivo. Él mismo lo ha reconocido públicamente en más de una ocasión. Pero nunca se pudo dar la situación, y ahora...

Por eso, ESTADIO Deportivo ha querido dirigirse también a la entidad amarilla para conocer hasta qué punto existe ese interés por poder optar al préstamo del barbateño y si existe algún movimiento, como se viene contando en ciertos corrillos entre hombres de fútbol.

La respuesta, por fuentes del club, es clara: no hay nada por ahora. El Cádiz CF, hasta el momento, no ha realizado ningún movimiento al respecto, aunque, lógicamente, sería un futbolista "muy interesante" para los intereses amarillos si las circunstancias se acabaran dando. Evidente, por otro lado.

Aclarado el asunto, ahora todo está en manos del propio Bryan, de cuáles sean finalmente sus deseos, y de cómo de astutos y rápidos se muevan unos y otros. Diversos intermediarios ya están manos a la obra en diversos frentes. ¿Veremos a Bryan de vuelta este enero?