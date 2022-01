Acuerdo entre Cádiz y Manu Vallejo, solo falta el 'sí' del Valencia

Faltan pocos días para el cierre de mercado de fichajes en España y el Cádiz sigue buscando refuerzos de cara a la segunda vuelta y poder lograr la permanencia en Primera división. Hasta el momento los gaditanos han podido hacerse con los servicios de Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz e Idrissi, tres jugadores que han llegado en calidad de cedido hasta de final de temporada. No serán los únicos refuerzos en el mes de enero, ya que desde la dirección deportiva se busca a un hombre de ataque y un defensa central debido a que Marcos Mauro se ha marchado al fútbol mexicano, Fali estará aproximadamente un mes y medio alejado de los terrenos de juego por una lesión y Juan Cala no termina de estar al cien por cien.

Hay un nombre encima de la mesa de la secretaría técnica que está subrayado y es el primero en la lista para reforzar la delantera, y ese es Manu Vallejo. Según ha podido saber ESTADIO Deportivo el acuerdo entre el Cádiz Club de Fútbol y el jugador es total, y solo falta el 'sí' del Valencia para que el canterano vuelva a vestir la camiseta del submarino amarillo.

El principal impedimento en estos momentos para que la operación se cierre son las altas pretensiones del Valencia. Es una realidad que el jugador no cuenta para Bordalás, ha jugado 89 minutos en liga y 45 minutos en Copa del Rey, pero eso no significa que el conjunto valencianista vaya a regalarlo. En el año 2019 el Valencia pagó 5,5 millones de euros por el futbolista, y aunque saben que será complicado recuperar la totalidad de la inversión hecha por el jugador, ESTADIO Deportivo puede afirmar que el cuadro presidido por Anil Murthy quiere ingresar cinco millones de euros por el traspaso del jugador y piden 0,9 millones de euros por la cesión del chiclanero hasta final de temporada.

Manu Vallejo solo quiere jugar en el Cádiz, ha rechazado ofertas del fútbol chino y Alavés y Levante han pujado fuertemente por él. Quiere firmar con los gaditanos en propiedad, no quiere llegar cedido y tener que regresar. El sueldo y la duración del contrato no es un problema, pero Manuel Vizcaíno no está dispuesto a pagar tal cantidad de traspaso por un futbolista que vendió hace tres temporadas.

La realidad es que desde su salida, la afición del Cádiz sueñan con el retorno del futbolista. El acuerdo entre jugador y club es total, ahora solo falta que el Valencia baje sus pretensiones, si con el paso de los días no baja de cinco millones, Manu Vallejo no firmará por el submarino amarillo en este mercado invernal y en el club buscarían otro movimiento de última hora aunque sin volverse locos.