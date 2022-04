Sergio González: "La gente está empalmada con su equipo"

El entrenador del Cádiz reconoce el nivel del Betis pero confía en lograr los tres puntos

Sergio González hablaba en la previa del partido que este sábado afrontará el Cádiz Club de Fútbol ante el Real Betis Balompié. Un partido para el que no quedan entradas disponibles y para el que se vivirá un gran ambiente en el estadio. "Hay que estar fuerte en defensa y bascular las veces que hace falta. Además tienen laterales tan elevados que pueden dejar espacios a su espalda. Los equipos siempre tienen algo que hacen menos bueno e intentaremos encontrar esas debilidades", destacaba el entrenador.

Apuntaba a que "estamos en un buen momento y también tenemos que darle importancia a eso. Quizás el Betis haga una propuesta parecida al Villarreal, con un desorden ordenado, te genera muchas incertidumbres. Es partido de estar hablando mucho entre nosotros. Si somos fuertes y comunicativos tendremos que decir. Es un partido bonito de jugar, la gente está contenta y empalmada con su equipo y queremos mantener ese nivel alto de aspiración. Vamos a ser responsables e intentar hacer un gran partido".

Sobre el rival, el Betis, decía que "es un equipo complicado, tenemos que ser sólidos, ser fuertes en las líneas de cuatro. No debemos tener ningún miedo. Sabemos que va a ser un rival fuerte. Debemos estar fuertes atrás porque tienen mucho peligro con Juanmi, Fekir, Canales, etc. Es un equipo con muchos registros, pero se van a encontrar con un Cádiz fuerte, con confianza, que quiere competir y hacer un buen partido".

Cuestionado por el nivel de los fichajes en invierno y como han hecho evolucionar al plantel, respondía que "el nivel del equipo lo ha subido cada futbolista dando su mejor versión. Nos encontramos a un grupo que está encontrando una versión muy buena de su fútbol. Los que llegaron está claro que han dado un registro diferente y hemos hecho un buen cóctel con los que estaban".

El equipo ha mejorado de manera considerable en defensa pero le ha faltado algo de mordiente en ataque. "Lo hemos trabajado con vídeos. En fútbol tienes que seguir aprendiendo. Fuimos conscientes que el otro día nos faltó algo más de temple en ese último pase. Estoy convencido de que la próxima oportunidad que tengamos lo haremos bien".

Hay tres jugadores importantes de la entidad: Akapo, Ledesma y Alcaraz, que si ven la cartulina amarilla no estarán el próximo lunes en el Camp Nou. "No pensamos en eso. Solo pensamos en competir y si mañana hay una acción determinada en la que puedas ver tarjeta, no pasa nada. No podemos estar contemplativos. En Valencia el equipo dio un paso adelante en cuestión de madurar en el tramo final del partido con transiciones rápidas que tuvimos que parar en faltas con tarjetas. En el fútbol la tarjeta es un recurso y en una de esas nos costó la segunda tarjeta de Jose Mari. El equipo está siendo maduro y responsable y si alguno tiene que ver una tarjeta no habrá ningún problema. Otra cosa es que sea por protestar o algo que sea evitable".