El Cádiz se libra del verdugo más deportivo del Real Madrid

El futbolista tuvo un gesto de cordialidad y empatía que pocas veces se ve en el mundo del fútbol

El Cádiz CF afronta una final contra el Real Madrid este mismo domingo a partir de las 19:30 horas. Será un partido en el que el cuadro amarillo no puede fallar debido a que está a solamente dos puntos de los puestos de descenso y a que Deportivo Alavés y RCD Mallorca aún tienen opciones de alcanzar a la escuadra cadista en estos dos encuentros que quedan para terminar LaLiga.



Sin tiempo para descansar ni para digerir la derrota por 3-0 contra la Real Sociedad, que fue superior, la cual estuvo condicionada por el gol anulado a Oussama Idrissi que, en teoría, tuvo que subir al marcador, pero que no sucedió así debido a la intervención de un VAR que cada vez que entra en acción, mediante los árbitros que al final son los que lo manejan, producen más y mayores polémicas, el Cádiz CF ya prepara la cita contra el Real Madrid, el cual no podrá contar con una de sus grandes estrellas, lo que supone el primer punto a favor para el conjunto que entrena Sergio González, que no desestima ninguna ayuda que le pueda permitir obtener tres puntos que serían vitales y que darían prácticamente por descendido al Deportivo Alavés, hiciera lo que hiciera la escuadra vitoriana contra el Levante UD, teniendo mayor relevancia esto a sabiendas que en la última jornada del campeonato se enfrentan entre ellos Deportivo Alavés y Cádiz CF en el estadio de Mendizorroza. Con este contexto, la baja clave en el Real Madrid es Luka Modric, que vio su quinta tarjeta amarilla contra el Levante UD.



En el minuto 69, Luka Modric cortó un claro pase con la mano con intencionalidad, y le costó la amonestación. De hecho, pudo haberlo hecho con total voluntariedad, para descansar del viaje a Cádiz en un encuentro que será vital para el equipo cadista. Un Modric que tras el partido tuvo un gesto de deportividad total con el Levante UD.





Luka Modric, futbolista del Real Madrid, el verdugo más deportivo con el Levante UD que no le dará el mismo castigo al Cádiz CF

Nunca es agradable ver a un equipo descender. Mucho ánimo al Levante y a su afición. ?? @LevanteUD — Luka Modri? (@lukamodric10) May 12, 2022

