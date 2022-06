El futuro de Jonsson podría estar en Grecia

El centrocampista danés termina contrato con el Cádiz y no renovará

El futuro de Jens Jonsson no estará ligado al Cádiz Club de Fútbol. El centrocampista danés finaliza contrato el próximo 30 de junio y la intención del club es no renovarle. Tenía una cláusula en su contrato que estipulaba que si los gaditanos se salvaban y si jugaba una determinada cantidad de minutos renovaría de manera automática con el submarino amarillo. Sin embargo, a pesar de lograr la permanencia en Primera división, no ha llegado al mínimo de minutos estipulados en su contrato para seguir vistiendo la elástica del club andaluz.

Los miembros de la dirección deportiva del cuadro cadista, Enrique Ortiz y Jorge Cordero, reconocían en Radio Marca que "Jonsson tiene las condiciones pactadas en su contrato y no se han cumplido, por lo que partir de ahora es un jugador libre y puede hacer lo que quiera. Lo normal es que no siga pero es un jugador muy profesional que nos ha dado mucho".

Ahora, el futuro del jugador podría estar en Grecia. El AEK de Atenas, equipo que también se ha interesado por la situación de Fali, ha puesto su mirada en el centrocampista natural de Aarhus. En el mercado invernal sonó para el Valencia, pero la salida de Bordalás y la incorporación de Gattuso ha dificultado su fichaje por el conjunto valencianista.

Recientemente Jonsson hablaba en los medios oficiales del club para 'despedirse' del que ha sido su equipos los dos últimos cursos. "Fue una temporada un poco difícil, pero creo que lo más importante es que nos salvamos e hicimos lo más importante, que el Cádiz jugará en Primera división el año que viene".

"Ha sido un auténtico placer, un honor, jugar estas dos temporadas en el Cádiz CF. Además, vivir, porque para mí es una de las mejores ciudades de Europa. Llevaré al Cádiz como club y a Cádiz como ciudad en mi corazón para toda mi vida. Estoy seguro que volveré como jugador o como turista. Muchas gracias a toda la afición y a mis compañeros", afirmaba el jugador.

En estas dos campañas, el pivote ha jugado un total e 61 encuentros con la elástica gaditana entre liga y Copa del Rey, no ha marcado en partido oficial, ha dado una asistencia y ha visto nueve cartulinas amarillas, sumando un total de 4.159 minutos con la elástica gaditana.

Los fichajes de Rubén Alcaraz y Fede San Emeterio le complicaron su situación deportiva. Ahora, su futuro podría estar en Grecia.