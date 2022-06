Paralizada, de momento, la salida de Arzamendia del Cádiz

Independiente de Avellaneda y Cruz Azul se han interesado por el futbolista

Santiago Arzamendia quiere salir del Cádiz y el Cádiz no vería con malos ojos una salida de Santiago Arzamendia. El lateral paraguayo ha tenido una temporada complicada en su estreno en España. Ha sido suplente del Pacha Espino durante todo el curso futbolístico y pretende abandonar la disciplina del submarino amarillo para ganar minutos. Al conjunto gaditano no le importaría que el sudamericano se marchara del club, aunque no de cualquier manera.

El Cádiz quiere recuperar la inversión que hizo por Arzamendia. Pagó más de dos millones de euros por el jugador, por lo que en caso de cesión, sería única y exclusivamente con una opción de compra.

"Hay opciones de equipos argentinos, mexicanos y brasileños, pero el Cádiz me ha dejado claro cuál es la única postura para que lo dejen salir. Santiago está citado para presentarse a la pretemporada el 4 de julio y estamos esperando a ver si se resuelve antes la ida a otro club. Si no es así, trabajará a la par que el resto de sus compañeros para la próxima temporada del Cádiz", comentaba el representante del jugador en ElDesmarque.

El jugador tenía dos opciones encima de la mesa. Por un lado Independiente de Avellaneda, el club que más interés ha puesto en hacerse con los servicios del jugador. El Cádiz quiere 400.000 dólares por su cesión y cuadro argentino tan solo llega a los 350.000 dólares. El propio Arzamendia reconocía en una radio local de su país que "está ahí en camino, mi idea es salir, poder jugar, tener ritmo, es lo que estoy buscando ahora. Independiente se fijó en mí, es un club grande, tengo muchas ganas de ir".

Las últimas palabras públicas conocidas a Arzamendia ha sido su balance de la temporada en los medios oficiales del club. "Siempre estuvimos peleando el descenso, pero lo importante es que el Cádiz se salvó. Salvarte en la última jornada te da un análisis de que fue una temporada muy dura para el Cádiz".

Independiente de Avellaneda no ha sido el único club que ha puesto interés en hacerse con los servicios del jugador. También ha llamado a su puerta Cruz Azul de México, uno de los equipos con mayor poderío económico de América, e incluso su representante reconoció tener proposiciones por parte de equipos de la MLS de Estados Unidos.

Mientras se decide su futuro, el jugador continúa de vacaciones y volverá el próximo 4 de julio a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros.