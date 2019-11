Ángela Sosa y Lola Gallardo; dos realidades distintas

La centrocampista tienen un papel protagonista mientras que la arquera no juega desde el 21 de septiembre.

El Atlético de Madrid será el próximo rival del Real Betis Féminas en la jornada 11 del campeonato liguero. En la escuadra rojiblanca se encuentran dos futbolistas sevillanas y con pasado sevillista: Lola Gallardo y Ángela Sosa.

La talentosa centrocampista (Sosa) ha recuperado, al igual que su equipo, su mejor versión tras un inicio de campaña complicado debido a las bajas de futbolistas importantes como Jenni Hermoso y la sorprendente salida del técnico José Luis Sánchez Vera. El Atleti es un equipo que juega al son de la sevillana. Si la mejor futbolista de la pasada Primera Iberdrola funciona, el cuadro colchonero también. En total suma cinco tantos (cuatro en liga y uno en Champions) y ha repartido cuatro asistencias. Viene además encadenando una buena racha goleadora marcando en los últimos cuatro partidos jugados con su club.

El caso de Lola Gallardo dista del nombrado anteriormente protagonizado por Ángela Sosa. La guardameta se lesionó en la tercera fecha del campeonato del fibrocartílago del carpo de su mano derecha y desde entonces (su último partido fue contra el FC Barcelona) no ha vuelto a enfundarse los guantes desde el pitido inicial. Su puesto, a partir de ese momento, lo ocupa Sari Van Veenendaal galardanada con el premio 'The Best' y mejor portera del 2019 según la Federación Internacional de Estadística e Historia (IFFHS).

La sevillana, volvió a ser convocada con el Atlético en la jornada seis en el derbi madrileño contra el Madrid CFF y encadena cinco suplencias consecutivas. La que fuera dueña indiscutible de la portería rojiblanca en temporadas anteriores se ha visto relegada en el último mes a un papel secundario con Pablo López.

Las dos, son jugadoras internacionales con España. Lola Gallardo cuenta con una mayor experiencia internacional y ha estado en los últimos cuatro grandes torneos internacionales en los que ha estado 'La Roja' (dos Mundiales y dos Eurocopas) con 26 años aunque no ha llegado a debutar en ninguno. Sosa, en cambio, a pesar del buen nivel mostrado en las tres campañas anteriores, solo ha jugado 2 partidos oficiales con el combinado nacional -en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2021- y se quedó fuera de la lista definitiva para el Mundial de Francia bajo el asombro de muchos.

Este fin de semana, las colchoneras viajarán a Sevilla para medirse a un necesitado Betis. La centrocampista, apunta a la titularidad, la meta por su parte, tiene muchas papeletas para volver a sentarse en el banquillo.