Chelsea: "El Betis ha tenido mala suerte en muchos partidos"

Este sábado se ven las caras en un trepidante duelo andaluz el Real Betis Féminas y el Sporting de Huelva. Un partido vibrante, aguerrido y competido entre dos clubes que luchan por un mismo objetivo, la permanencia aunque por sorpresa para un Betis acostumbrado a luchar por cotas mayores. Una de las jugadoras clave en el buen hacer del cuadro onubense en defensa es la guardameta, Chelsea Ashurst (22/04/1990) que atiende a ESTADIO Deportivo en la previa del choque. Inglesa de nacimiento pero totalmente arraigada a España (lleva desde los cinco años) otorga veteranía, seguridad y galones a la portería espartana. Con el corazón en su querida Málaga pero la cabeza en el Sporting, Chelsea -buena conocedora de Antonio Contreras- afronta con la ilusión del primer día esta temporada.

-¿Ha cambiado mucho el Sporting desde la primera vez que estuvo?

-Mucho y principalmente por el terreno de juego. Antes jugábamos en la Ciudad Deportiva de Conqueros y ahora entrenamos en un lugar mejor. Nos turnamos según si el fin de semana disputamos la jornada en césped natural o artificial ya que tenemos la posibilidad de ejercitarnos en las dos superficies.

-¿Cómo están viviendo los continuos cambios de sede?

-A nosotras nos beneficia jugar en un campo que tenga las mismas dimensiones que donde entrenamos. Es bonito jugar en un campo como el Colombino pero hemos notado mucho el entrenar en un campo tan reducido y luego jugar en un campo grande. El ejemplo lo dimos por ejemplo contra el Valencia que disputamos el partido en un feudo de dimensiones más pequeñas. Ya es hora de jugar siempre en un mismo sitio y que tenga las mismas dimensiones. La pasada jornada jugamos en La Orden que ha cambiado el césped y está muy bien ahora.

-¿Cómo se gestó su fichaje por el Sporting de Huelva?

-Abandonar el Málaga fue una de las decisiones más duras que he tomado en mi vida deportiva. Hablé con el club personalmente y me da igual la camiseta que vista puesto que el Málaga va a ser mi casa siempre. Fui de frente y con la edad que tengo debo de aprovechar lo máximo y quedarme en la Primera Iberdrola. Si tuviera 20 o 21 años, no me importaría jugar en el Reto (Segunda División). Tomé la decisión de salir y el club me entendió perfectamente. Tuve varias ofertas de primera pero decidí venir al Sporting porque ya conocía al club, la ciudad, la gente... Me hicieron sentirme muy querida en Huelva en mi primera etapa y por eso estoy aquí.

-¿Cómo valorara el inicio de temporada del equipo?

-En cada entrenamiento se ven las ganas y la ansiedad de querer más. Hemos entrenado muy bien durante estos últimos meses. Creo que hemos demostrado que le podemos competir a cualquier rival. Los resultados así lo dicen: Victoria contra el Valencia y Sevilla, perder por la mínima ante Atlético y Barcelona...

-¿Qué espera del choque ante el Betis?

-Será un partido muy guerrero y complicado. El Betis está en una situación difícil y sabemos que si no puntuamos allí nos meteremos también en la zona roja.

-¿Por qué cree que las heliopolitanas está tan abajo en la tabla?

-Pienso que están teniendo muy mala suerte en muchos partidos. Tienen una gran plantilla y un cuerpo técnico de diez. Ellas tienen hambre de ganar y se ve cada vez que marcan goles que lo celebran con rabia. El Betis va a ir al 100% y tenemos que estar al mismo nivel que ellas.

-Usted es buena conocedora de Antonio Contreras...

-En las distancias cortas es un hombre ambicioso. Siempre quiere más y trata de sacar lo mejor de sus futbolistas. Vive mucho el fútbol y se nota. Estoy convencida de que sacarán adelante la situación. Esto no es como empieza sino como acaba.

-¿Qué le parece la portera verdiblanca Gerard?

Es una portera valiente en el juego aéreo. Eso en el fútbol femenino le falta a muchas porteras. Está a un gran nivel.

-¿Cuál cree que puede ser la clave del partido?

-El balón parado va a ser fundamental y puede terminar dando los tres puntos. El Betis tiene muy buenas rematadoras. Considero que ahí estamos al mismo nivel tanto a la hora de atacar como defender. Quién cometa menos errores, ganará.

-Si al final de su carrera se le presenta una oferta del Arsenal y otra del Málaga.. ¿A cuál se iría?

-Según me encuentre en ese momento... (risas). El día que yo diga basta será cuando físicamente ya no me encuentre al cien por cien. Pero vamos que todavía queda Chelsea para rato... Ahora no pienso en eso. Estoy centrada y a gusto en Huelva. Me transmiten mucho cariño y confianza.