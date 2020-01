Pier Cherubino: "Estoy convencido de que el equipo se salvará"

El nuevo entrenador del Real Betis Féminas pasó por los micrófonos del programa Área Chica de la Cadena COPE donde habló acerca de cómo se fraguó su fichaje y de las aspiraciones de la sección femenina.

"Siempre he querido un proyecto importante en la Primera Iberdrola. Ante la llamada del Betis no podía decir que no a pesar de ser un proyecto difícil a la vez que ilusionante", declaró el que fuera entrenador del Granadilla la temporada pasada. De hecho, desveló, que estuvo cerca de volver al cuadro chicharrero tras la destitución de David Amaral. "Antes de recibir la llamada del Betis, estaba en Tenerife viendo fútbol, preparándome y estuve a punto de regresar al Granadilla", contó.

Sobre el actual proyecto del conjunto verdiblanco, aunque reconoce que la situación es "delicada" no esconde la "ilusión" que le despierta volver a la entidad tras su paso como futbolista. "El Betis me ilusiona y estaba convencido de que los caminos se iban a cruzar, me siento muy bético. Desde que te pones esta camiseta se te queda el sentimiento. El Betis ha sido un equipo importante en la Primera Iberdrola y que ha peleado por los puestos altos de la tabla con ese sello tan característico tenía María Pry . Ahora está en una situación delicada pero hay buenas futbolistas y creo firmemente que la situación se va a revertir", declaró con firmeza.

Uno de los aspectos que considera fundamental el técnico para lograr escalar posiciones en la clasificación, tal y como declaró en Área Chica, reside en la gestión del vestuario. "La motivación es muy importante. Eso es lo primero que hemos tratado de cambiar esta semana. Queríamos que recuperaran la alegría de pelear por algo importante otra vez".

En la pasada jornada debutó en el banquillo de la escuadra helipolitana precisamente ante el Levante de María Pry que estuvo al frente de la nave andaluza durante siete temporadas. Pier, se deshizo en elogios hacia ella y la considera como la "mejor" entrenadora de la competición actualmente. "Para mí, es la mejor entrenadora de la liga junto a José Luis Sánchez Vera. Sabíamos que era un partido difícil. El Levante está a otro nivel y en otra liga que no es la nuestra. Pry le ha dado su sello personal que es muy reconocible", sentenció.

Pier, también fue preguntado acerca del contrato que le vincula al Real Betis, que por el momento, es hasta final de campaña aunque, no descarta seguir. "Ellos querían que firmara una temporada más pero yo decidí que fuera hasta el 30 de junio. Estoy convencido de que todo saldrá bien y que el equipo se salvará pero voy a esperar hasta el final y si el club y yo estamos contentos con el trabajo, seguramente los caminos seguirán unidos", expresó.

Por último, lanzó un mensaje de esperanza a los aficionados y subrayó que la clave para salir de abajo reside en la "confianza". "Aún queda toda una segunda vuelta y todos los partidos van a ser una final empezando por el de este domingo ante el Madrid CFF. Las jugadoras no estaban en un buen momento anímico y la clave estará en que recuperen la confianza en ellas mismas", concluyó.