Echeverri, el fichaje que mejor ha rentabilizado el Sevilla

Cuando se abre la ventana de fichajes, siempre existe la incertidumbre dentro del seno de una dirección deportiva en acertar con las incorporaciones. Gran parte del éxito en una temporada depende de si se ha hecho bien el trabajo en los despachos reflejado en fichajes que eleven el nivel de una plantilla.

En el caso del Sevilla FC Femenino, se puede decir que el 'matrimonio' entre el club hispalense y una de sus incorporaciones estivales, Isabella Echeverri, ha sido todo un éxito. La colombiana desde el primer día, se hizo con la confianza de Cristian Toro, siendo esta, el fichaje más utilizado por el técnico argentino con un total de 1711 minutos. Tan solo se ha perdido en toda la temporada tres partidos, dos de liga en los que en ambos las sevillistas cayeron derrotadas (FC Barcelona y Deportivo) y uno de Copa de la Reina (frente al Levante en octavos de final).

La polivalente centrocampista cafetera ofrece diversas alternativas a Toro. En esta temporada, ha actuado tanto en el mediocentro llevando a cabo labores de contención, así como en el centro de la zaga tanto en un sistema compuesto por una línea de cuatro atrás como de tres centrales.

Otro de sus grandes rasgos por el cual, el cuerpo técnico le está sacando partido, es su envergadura. En años posteriores, el cuadro nervionense sufría mucho para defender las acciones a balón parado. Una de las premisas dentro de la dirección deportiva era la de dotar al equipo de mayor altura en la presente temporada para no solo encajar menos en acciones defensivas sino también para aprovechar las oportunidades que se dieran en ataque. Un dato que refleja la amenaza de la futbolista de 25 años en área contraria son sus tres tantos marcados (dos en liga y uno en Copa). Todos, en jugadas de estrategia.

A ello hay que sumar que la ex del Houston Aces estadounidense es una líder dentro del vestuario. Pese al poco tiempo que lleva en la capital hispalense, se ha eregido como una figura importante en el plantel sevillista. En el campo, no deja de ordenar a sus compañeras así como de animar al equipo. Cuando, por circunstancias, no le ha tocado estar en el verde, desde la grada, ha sido una aficionada más. Es uno de los motores del Sevilla FC.

Tras ella, que es una fija no solo para el Sevilla sino también para la selección colombina con la que jugó el Mundial de 2015 en Canadá, los fichajes veraniegos más utilizados por Cristian Toro han sido: Cata Coll (1.600 minutos), Claire Falknor (1124 minutos), Emilia Zdunek (1090 minutos), Sabrina Flores (932 minutos), Yanara Aedo (252 minutos) y Sara Serrat (110 minutos).