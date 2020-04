Ana Franco y la adaptación al medio para mantenerse en forma

La futbolista del Sevilla FC Femenino, Ana Franco, habló desde su confinamiento acerca de cómo está pasando estos días, la nostalgia que siente al no poder estar con los suyos en estos momentos y las rutinas que sigue centradas en estudiar, hacer ejercicio o leer.

"Al final tenemos que intentar encontrar una rutina, adaptándote a lo que tengas e intentar llevarlo lo mejor posible. Por la mañana estudio un poco, leo libros, algo que cuando entrenamos no me da mucho tiempo a hacerlo. También vemos películas, series, jugamos a algún juego de mesa...un poco de todo. A las 12.30 aproximadamente me pongo a entrenar y si me he dividido la sesión, por la tarde vuelvo a ejercitarme", declaró en una entrevista concedida a los medios oficiales del club.

La natural de Cáceres, pese a no estar con su familia, aseguró que se siente cómoda al poder estar acompañada de amigos. "Me encuentro bastante bien. Ahora estoy viviendo con dos amigos y gracias a ellos la situación es bastante buena, porque cuando estás con gente todo se hace más fácil y la verdad es que estamos entretenidos todo el tiempo".

Sin embargo, no esconde que le encantaría poder estar al lado de los suyos con los que mantiene un contacto diario. "Hablo con ellos todos los días. Los echo un poco de menos, porque al final mi hermana, que está estudiando en Salamanca, se pudo ir a casa y están todos allí, por lo que me da un poco de pena no estar con ellos. Todo sea por un bien común y al final todo se solucionará para que yo pueda ir o que vengan ellos también".

Ana Franco, que fue fundamental para lograr el primer triunfo a domicilio de la temporada ante el Espanyol merced de un gol suyo en el tramo final, apuntó que para mantenerse en forma, lo ideal es adaptarse al medio. "Al final lo que no tienes es el espacio tan grande y la superficie, pero siempre hay maneras de entrenar que pueden servir para muchas cosas. Se puede trabajar cardio, fuerza, tren superior...siempre hay cosas que hacer".

Del mismo modo, agradeció el trato que están recibiendo por parte del cuerpo técnico en estas semanas. "Los técnicos ya nos han dicho que están a nuestra disposición, nos contestan al momento ya que estamos siempre en contacto con ellos y nos dan todas las facilidades. Al final pasas de verte todos los días y todas las mañanas a ahora no tener nada, por eso intentamos escribirnos entre nosotras, hacernos llamadas. Es verdad que se les echa de menos, porque pasas de todo a nada y buscamos la manera de estar más conectadas entre nosotras para seguir haciendo grupo, algo que se nota cuando empezamos a hacer los entrenamientos en videollamada, pasando un buen rato con ellas también".

Por último, cerró pidiendo un esfuerzo a la sociedad para que permanezca unida y así salir de esta situación lo antes posible. "Lo único que nos piden es quedarnos en casa y desde nuestro ámbito es lo que debemos hacer. La situación está bastante difícil y sólo nos piden esto, por lo que si podemos aportar un granito de arena cumpliendo...a ver si al final la situación se soluciona y podemos volver a vernos pronto todos"