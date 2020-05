Luque: "Si ellas confían en su trabajo, no habrá equipo que les pueda plantar cara"

La temporada en el fútbol femenino ha finalizado como consecuencia del coronavirus. No obstante, y según expuso la Real Federación Española de Fútbol, siempre que las condiciones lo permitan, aún se tienen que resolver los ascensos correspondientes a categorías nacionales como a Reto Iberdrola (Segunda división). Pendiente del 'playoff expréss' se encuentra el filial del Real Betis Féminas que ha terminado como líder destacado del Grupo IV de Primera Nacional en su primera temporada con 51 puntos y ocho por encima del segundo, el Cádiz. Para analizar lo que ha sido la presente campaña para el filial verdiblanco, ESTADIO Deportivo se pone en contacto con su técnico, el ex futbolista José Juan Luque (16/10/1977). Tras una extensa trayectoria como futbolista decidió lanzarse a los banquillos y ahora busca su segundo ascenso consecutivo a una liga tan competitiva como el Reto Iberdrola. Un salto que sería enorme.

Pregunta: ¿Qué tal ha llevado el confinamiento?

Respuesta: Hemos seguido trabajando. Bien es cierto que Carlos, el preparador físico, ha estado más en contacto con ellas. Táctica y técnicamente no se puede trabajar por lo que el aspecto físico cobra importancia. Normalmente hacemos videollamdas pero quien lleva el control es servicios médicos y Carlos.

P: ¿Y cómo se encuentran las jugadoras?

R: Están locas por volver a entrenar. Aunque desgraciadamente no sabemos cuando vamos a empezar ni en qué circunstancia.

P: ¿Esperaban terminar líderes en su debut en Primera Nacional?

R: Nosotras nunca nos propusimos ascender de categoría. Después de estar locas por subir a categoría nacional, lo mínimo que teníamos que hacer era disfrutar de la categoría. Pero desde la primera jornada hemos estado líderes y hemos terminado a ocho puntos del segundo que es para admirar a las chicas. Somos prácticamente el mismo equipo que en categoría provincial y eso tiene mas merito aún.

P: ¿Cuál cree que ha sido la clave de la temporada?

R: En la vida como en el fútbol, si no hay algo que te divierta y disfrutes con ello, poco vas a poder mejorar. Siempre hemos tratado que se diviertan, que disfruten y que iban a llegaran buenos y malos momentos pero hay que pasar por todo. Los cuerpos técnicos hemos aportado nuestro granito de arena y soy una persona a la que le gusta mucho jugar al fútbol, ya sea con equipos masculinos o femeninos. Y eso lo intento trasladarlo al equipo.

P: ¿Sigue existiendo el legado de María Pry en cuanto a estilo de juego se refiere en la cantera?

R: En cuanto a cantera femenina si que es verdad que se intenta jugar pero personalmente no entiendo un fútbol diferente a ese mismo. Habrá momentos en los que puedas enfocarlo y momentos que incluso jugando bien cueste sobreponerse al rival. Pero lo mas importante es tener las ideas claras y este equipo las tiene.

P: Por lo tanto... han conseguido en cierta medida que el rival se adapte a ustedes y no al revés...

R: Siempre hay que intentar poner en practica tus ideas. Si que es verdad que siempre tenemos información del equipo adversario y si se tiene que hacer hincapié en algo se hace pero yo nunca voy a a cambiar mi forma de juego por un contrario.

P: Y ahora... a volver a competir con el playoff exprés...

R: Aún no tenemos noticias de si se podrá hacer o no. Con el tema del coronavirus no se puede adelantar nada porque hay provincias que están en una fase y otras en otra. Esto es según vaya evolucionando el virus. Pienso que será difícil poder jugar pero tengo la esperanza de que al menos tengamos la libertad de poder entrenar y si llega el partido del ascenso, que sea con la máxima seguridad posible.

P: Entonces... más allá de la información que tenemos todos... no tienen más...

R: Nada más. Si se reanuda y tiene que haber ascensos será a un solo partido y sede neutral. No sabemos más ni tampoco tenemos fechas. Jugar un partido de esa intensidad después de estar tres meses sin entrenar y con las temperaturas que puede hacer en julio... lo veo complicado. Fíjate lo que ha pasado en la liga alemana. Ellos, que son profesionales, han tenido varias lesiones este fin de semana. No puedo ni imaginarme lo que pasaría con nuestro fútbol. Aunque se intente cuidar el aspecto físico, las sensaciones y el ritmo se cogen únicamente con el balón...

P: Con el tema de las lesiones habrá que tener especial cuidado...

R: Ni un equipo de categoría nacional que este para jugar la liguilla de ascenso puede entrenar ahora mismo. Aunque tengamos campos no tenemos las ventajas que tienen otros equipos de Primera que tienen a su masajista, sus instalaciones propias... nosotras tenemos los balones, el campo, los conos y para de contar.

P: En caso de volver a entrenar... ¿dónde lo harían?

R: Pienso que lo haríamos en la UPO (Universidad Pablo Olavide). Ahí hemos estado entrenando este año y como la universidad esta parada estaríamos nosotras solas.

P: Le pregunto por Andrea Medina, ¿qué le hace diferente al resto?

R: Reúne todas las condiciones físicas necesarias pero lo que le marca es que es muy descarada. La conozco desde hace muchos años ya que la tuve en un infantil masculino en el Camas y desde ahí la he seguido entrenando. A parte de todas las condiciones físicas que tiene, su descaro y 'poca vergüenza' hace que lo intente todo y no tenga miedo. Quizás cuando crezca tenga algo más de responsabilidad en las competiciones. Pero por su juventud no le tiene miedo a nada y todo lo intenta. El momento que le ha llegado para debutar en Primera le ha venido magnífico.

P: ¿Qué me puede decir del conjunto de su plantilla?

R: Tenemos un equipazo. No lo esconderé. La gente habla de este año pero comenzamos hace dos en provincial y desde ese día he estado disfrutando. No hay un día que no haya disfrutado con este equipo. Habremos tenido mejores o peores rachas pero en dos años hemos perdido un partido en dos categorías distintas. Ellas no saben la importancia de lo que han hecho de hace dos años.

P: ¿Cómo es la apuesta del club en las categorías inferiores femeninas?

R: Llevo dos años aquí y a María Pry ya la conocía desde hace muchos años. En la cantera del Betis Féminas se trabaja muy bien. Los frutos llegan con el tiempo y se ve que están llegando y me atrevería a decir que ya sea con liguilla de ascenso o no, nosotras vamos a ser equipo de Reto el año que viene.

P: En caso de que se juegue el playoff... ¿a qué rival teme más?

R: Salió una noticia que no sé si sera cierta que a nosotras nos tocaría el mejor segundo del grupo 7 que está entre el Aldaia y el Almassora y el campeón de Canarias. He visto los equipos pero ya te digo, lo que pueda ver es para tener mas información de la que me pueda llegar. Yo les digo a las jugadoras que si ellas confían en su trabajo no habrá equipo que les pueda plantar cara. Temer, no le tememos a nadie. Respetamos a todo el mundo pero también nos tendrán que respetar. Nos hemos ganado ese respeto.

P: ¿Qué tal ha visto esta temporada a 'Nana' bajo la coordinación de la cantera?

R: Muy bien. Tiene mucho trabajo y es algo nuevo para ella pero se ha desenvuelto bastante bien. Ha estado ayudando a todo el mundo, estando en todos los aspectos y llevando también su contrato con el primer equipo. No habrá sido fácil para ella seguro.

P: En las últimas temporadas algunas canteranas del Sevilla han pasado al Betis ¿Qué encuentran en el Betis que no han encontrado en el Sevilla?

R: En ese campo no puedo meterme mucho. Solo puedo decir que conozco a David Losada que es una persona que trabaja muy bien. Pero por poner un ejemplo, cuando la gente cambia de un gimnasio a otro es porque te hace más feliz. Por la manera de trabajar o por las máquinas que tienen o por lo que sea. En el Betis se trabaja bien y los éxitos han llegado. Hay gente de cantera que suele llegar al primer equipo que eso es lo que mira cualquier jugadora en formación y eso es importante. Pero también digo... hay algunos padres que se precipitan y eligen el hecho de que en el Betis puedan tener mas opciones y deciden eso. En el Sevilla se trabajará igual de bien que en el Betis pero no todo el mundo puede triunfar.

P: Si el equipo logra subir a Reto, la planificación de cara a la temporada que viene tendrá que ser ambiciosa...

R: El año que viene sería una liga muy complicada. Hay que mirar que hay que hacer un equipo competitivo porque el objetivo será la permanencia. Sería un objetivo increíble porque después de dos ascensos consecutivos mantener al equipo en la categoría... sería un éxito.

P: Ya tienen el espejo de varios filiales que lo están haciendo bien en Reto: Athletic Club, FC Barcelona...

R: Veo mucho fútbol femenino y hay filiales que hacen grandes temporadas que poseen potencial económico y pueden atraer jugadoras para subir el nivel del equipo. Nosotras ahora mismo nos centramos en comenzar a entrenar, el siguiente paso es ascender y una vez que estemos, intentaremos firmas jugadoras que nos ayuden a mantener la categoría.