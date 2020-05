Pier y el Betis Féminas de la 20/21: "Hay un proyecto importante"

Aunque solo estuvo dos años como futbolista, Pier Luigi Cherubino siente un gran cariño por el Real Betis y su afición y cada vez que tiene la oportunidad, lo expresa. Desde el pasado mes de diciembre es el entrenador del Betis Féminas y llegó con el objetivo de sacar al equipo de la zona de descenso. Una vez concluida la temporada de forma prematura debido a la pandemia del coronavirus, el cuadro bético terminó en décimo segunda posición, por lo que, cumplió el objetivo.

Ahora quedará saber si el ex delantero volverá a dirigir la nave verdiblanca puesto que finaliza contrato el 30 de junio. No obstante, confirmó en una entrevista para el Diario As que el proyecto de cara al próximo curso es interesante."Aún me tengo que sentar a hablar con el club, pero hay un proyecto importante en el Betis Féminas. En las próximas semanas se irán conociendo más detalles", argumentó.

Con respecto a su futuro, aunque su intención y la del club sea la de continuar, aseguró que todavía quedan "cosas que hablar" . "Yo sé que la intención del club es que yo siga y la mía también. Pero, hay cosas que hablar todavía. Por mi parte, tengo mi manera de ser, que se basa en la PDA, unas siglas que simbolizan algo importante y que algún día contaré su significado. Es lo que me hace estar muy feliz aquí".

De lo que no hay dudas, y en ello Pier Luigi Cherubino coincide, es en el futuro tan prometedor que tiene la futbolista Rosa Márquez. Sobre ella fue preguntado y fue muy concreto en su respuesta. "Estoy seguro de que dentro de unos años va a estar entre las tres o cuatro mejores jugadoras de la Primera Iberdrola", y añadió: "Es muy bética y siente mucho esta camiseta. En el Betis es uno de los pilares del nuevo proyecto y sobre todo destaco la esencia que tiene como persona. La sangre y su sentimiento bético la hacen ser muy importante para el club", declaró.

No dejó pasar la oportunidad de referirse a la afición del Real Betis. Que aunque solo estuvo dos temporadas como jugador, se siente en deuda con ella. "La afición siempre es agradecida con la gente que lo da todo por el escudo, que lo intenté defender con todo mi corazón. Me siento un privilegiado por haber vestido la verdiblanca y por ahora defender este escudo desde el banquillo. Por eso, estoy en deuda con el Betis y con su afición. Y sé que tengo que devolverle todo ese cariño".

Asimismo, no confirmó al 100% pero reconoció que uno de los grandes cambios de cara al próximo ejercicio puede residir en el campo donde juega sus partidos el Betis Féminas, hasta la fecha, de césped artificial. "Yo creo que para la temporada que viene ya vamos a pasar a tener un campo de juego con césped natural", relató.

Por último Pier, como persona ambiciosa que es, solo piensa en hacer crecer al Betis Féminas y colocarlo entre los mejores clubes de España. "Tengo el reto de hacer grande al Betis Féminas y pelear por ir a la Champions. Es el sueño que tengo y el que me gustaría cumplir aquí. Algunos me llamarán fantasma... ", cerró.